Thüringen war in den vergangenen Jahren von Hochwasser- und Starkregenereignissen betroffen, die zum Teil zu immensen Schäden geführt haben. Eine Analyse habe gezeigt, dass ein Teil der Schäden auf unzureichende Gewässerunterhaltung zurückzuführen ist, so das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz.

Auf die veränderten Bedingungen hat der Freistaat mit einem Wassergesetz reagiert, das eine Neuordnung des Wasserwirtschaftsrechts nach sich zieht. So wurde in den vergangenen Monaten in Thüringen 20 Gewässerunterhaltungsverbände gegründet. Der Gewässerunterhaltungsverband Obere Saale – Orla ist einer von ihnen. Er erstreckt sich über die Landkreise Saale-Orla, Saale-Holzland und Saalfeld-Rudolstadt, insgesamt sind 69 Gemeinden Mitglied.

Der Gewässerunterhaltungsverband Obere Saale - Orla besteht aus 69 Gemeinden aus drei Landkreisen. Foto: Theresa Wahl

Die Verbände sollen sich künftig um die Pflege der Gewässer zweiter Ordnung, das heißt um kleine Flüsse und Bäche sowie der Unterhaltung der dortigen Hochwasserschutzanlagen, kümmern. Diese Gewässer sollen professionell und nach einheitlichen Standards bewirtschaftet werden, um in Zukunft Schäden zu vermeiden. Die großen Flüsse, etwa Saale und Werra, sind Gewässer erster Ordnung, die Gewässerunterhaltung und der Hochwasserschutz dort obliegen direkt dem Freistaat. In anderen Bundesländern, etwa in Sachsen-Anhalt und Brandenburg, gibt es solche Gewässerunterhaltungsverbände bereits seit 25 Jahren.

Aufbaustab bereitete Gründung vor

Im Mai dieses Jahres waren die Bürgermeister des gesamten Verbandsgebietes zu einer ersten Runde im Schleizer Landratsamt zusammengekommen. Bei dieser Informationsveranstaltung wurde ein Aufbaustab ins Leben gerufen, der den zukünftigen Gewässerunterhaltungsverband Obere Saale – Orla auf den Weg bringen sollte. Dieses Gremium wurde von Neustadts Bürgermeister Ralf Weiße geleitet, weitere Mitglieder waren seine Amtskollegen Michael Modde (Pößneck), Peter Orosz (Triptis), Lars Fröhlich (Langenorla), Jonas Chudasch (Krölpa), Marco Bias (Schleiz), Marco Seidel (Tanna) und Rüdiger Wohl (Hirschberg). Unterstützt wurden sie von Vertretern der Unteren Wasserbehörde, der Thüringer Aufbaubank sowie vom Netzwerk Natura-2000-Stationen. In mehreren Sitzungen wurde die Gründung des Gewässerunterhaltungsverbandes Obere Saale – Orla vorbereitet, die schließlich am 2. Oktober im Augustinersaal in Neustadt erfolgte. Zugleich wurde der Vorstand gewählt, der für die kommenden fünf Jahre aus den Bürgermeistern Michael Modde (Pößneck), Peter Orosz (Triptis), Marco Bias (Schleiz), Thomas Weigelt (Bad Lobenstein), Rüdiger Wohl (Hirschberg) sowie dem Verbandsvorsteher Ralf Weiße (Neustadt) und seinem Stellvertreter Marco Seidel (Tanna) besteht. Die erste Vorstandssitzung fand am 7. November in Neustadt statt.

Verbände sind durch Land finanziert

Sitz des Gewässerunterhaltungsverbandes ist im Neustädter Ortsteil Neunhofen, wo ein Objekt in der Gewerbestraße angemietet wurde. „Dort wird ab 1. Januar 2020 ein Geschäftsführer sowie eine Mitarbeiterin, die für die Buchhaltung und Kasse zuständig ist, sitzen. Sie werden die Geschicke leiten und den Verband weiter aufbauen“, erklärt Ralf Weiße.

Zu den gesetzlichen Aufgaben des Verbandes zählen auch die Unterhaltung des Hochwasserschutzes sowie die Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie. „Die Verbände sind zu 100 Prozent durch das Land finanziert“, sagt Ralf Weiße. Für dieses und kommendes Jahr erhält der Gewässerunterhaltungsverband Obere Saale – Orla eine Anschubfinanzierung zum Aufbau von jeweils 240.500 Euro. Darüber hinaus gibt es jährliche Zuweisungen, die für die zu leistenden Aufgaben zur Verfügung stehen. „Die Summen sind für die kommenden fünf Jahre haushalterisch festgehalten. Nach diesen fünf Jahren gibt es dann eine Evaluierung, wie viel Geld anschließend benötigt wird“, so Ralf Weiße.

Auch wenn Ralf Weiße als neuer Verbandsvorsteher den Ansatz des Landes Thüringen für die Gründung der Gewässerunterhaltungsverbände nachvollziehen kann, steht er dem Ganzen nicht vollkommen unkritisch gegenüber. „Es wäre sinnvoller gewesen, das als Landesbehörde zu machen, da das Land ohnehin die Verbände finanziert“, sagt er. Bestimmte Kommunen müssen sich zudem in mehreren, der 20 Gewässerunterhaltungsverbänden organisieren. Neustadt ist etwa Teil der Verbände Obere Saale - Orla, Untere Saale - Roda sowie Weiße Elster - Weida, was „zusätzlichen Aufwand“ bedeute, so Ralf Weiße. Darüber hinaus bleibt auch der bereits existierende Gewässerunterhaltungsverband Orlasenke, zu dem sich mehrere Gemeinden der Region freiwillig zusammengeschlossen hatten, erhalten. „Verschiedene Maßnahmen sind noch nicht vollständig abgerechnet beziehungsweise aus der Gewährleistung raus, weshalb der Verband erstmal bestehen bleibt“, sagt Ralf Weiße. Im kommenden Jahr werde der Vorstand in jedem Fall noch einmal zu einer Sitzung zusammenkommen. Langfristig werde dann ein Abwickler eingesetzt, um den Verband schließlich auflösen zu können.