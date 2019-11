Neustadt. Die Filiale wurde in den vergangenen Wochen umgebaut.

Neustädter Netto-Markt öffnet wieder

Der umgebaute Netto-Markt in der Schleizer Straße in Neustadt öffnet am Dienstag, 26. November, wieder. Auf einer Verkaufsfläche von nun fast 1000 Quadratmetern seien jetzt mehr als 5000 Artikel vorrätig, teilte der Marken-Discounter mit.

Wer nach dem Einkauf an der Kasse noch etwas Gutes tun möchte, sollte beim Bezahlen „Aufrunden, bitte!“ sagen. Damit können jeweils Cent-Beträge oder auch mehr für Kinderprojekte der Aktion „Deutschland rundet auf“ gespendet werden.

Der umgebaute Neustädter Markt ist eine von rund 4.260 Netto-Filialen in ganz Deutschland.