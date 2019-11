Romantischer Abend in Neustadt

Überwältigende Klänge vom zartesten Pianissimo bis zum brausenden Fortissimo schallen durch den Raum. Es ist eine Probe der regionalen Kantorei St. Johannis in Neustadt, die sich gerade in Vorbereitung auf das Chorsymphonische Konzert befindet, zu dem am Sonntag, 17. November, um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Johannis in Neustadt eingeladen wird.

Die Probe beginnt zunächst sportlich. „Fürs Singen muss man gut disponiert sein. Das heißt nicht nur, dass die Stimme wach sein muss. Eine gute Durchblutung und ein entspannter Körper sind wichtig“, so Paul Bars, Kantor der Regionalen Dienstgemeinschaft Neustadt-Triptis, der die Leitung des Chores inne hat. Nach dem Einsingen widmen sich die Sänger und Sängerinnen dem Oratorium „Die letzten Dinge“ von Louis Spohr, das sie beim Chorsymphonischen Konzert vortragen werden. „Spohr selbst ist heutzutage eher unbekannt im Vergleich zu seinen Zeitgenossen wie Felix Mendelssohn-Bartholdy. Zu Lebzeiten war er europaweit bekannt und wurde als begnadeter Geiger einem Paganini gleichgestellt“, erklärt Paul Bars zum Komponisten.

Seit März studiert der Chor das anspruchsvolle Werk ein, das auf biblischen Texten, vor allem der Offenbarung des Johannes, basiert. „Das Oratorium lebt vom Geiste der Romantik. Es ist sehr emotional. Zudem regelrecht theatralisch aufgebaut“, so der Kantor. Eine weitere Herausforderung für die Sänger und Sängerinnen sei zudem die schwerere Stimmführung gewesen, die Einzelstimmproben erforderlich machten. „Es ist schon immens, was Spohr dem Chor abverlangt, aber wir haben uns in vielen Proben an seiner Musik gesteigert, ja weiterentwickelt“, sagt eine der Sängerinnen. Das kann Paul Bars nur bestätigen. „Ich bin stolz auf meine Kantorei“, betont er.

Mittlerweile ist die heiße Phase vor dem Konzert angebrochen. Am Mittwoch ist die letzte Probe, am Sonntagnachmittag schließlich die Generalprobe mit dem Reußischen Kammerorchester in großer Besetzung, das den Chor neben einem Solistenquartett in großer Besetzung begleiten wird. „Wir würden uns über viele Zuhörer freuen um dieses wunderschöne frühromantische Werk weiterzugeben“, lädt Paul Bars für den Sonntagabend in die Stadtkirche ein.

Karten zum Konzert sind in der Touristinformation im Lutherhaus und im evangelischen Pfarramt in Neustadt erhältlich sowie an der Abendkasse.