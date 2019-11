In Triptis feierte der 1. Triptiser Carneval Verein am Montag, 11. November 2019, mit vielen Gästen den Start in seine 58. Session.

Triptis startet mit rauschendem Fest in die Karnevalssaison

Mit viel Tanz und noch mehr Publikum startete der 1. Triptiser Carneval Verein in die Fünfte Jahreszeit. Der Saisonauftakt stand am Montagabend wie die gesamte 58. Session der Narren aus dem Städtchen unter dem Motto „Vampire, Zombies, Gruselei – in Trips Trill ertönt der Horrorschrei“. Die Karnevalisten von der Orlaquelle ließen sich nicht lumpen und feierten mit einer solchen Lautstärke, dass auf dem Marktplatz vor dem zu stürmenden Rathaus glatt Alarmanlagen geparkter Autos auslösten. So laut schepperten die Böllerschüsse des Schützenvereins, hallten der eine oder andere Tusch über den Platz und schallte die Musik zu den einzelnen Tanzeinlagen von den kleinen Tanzmäusen und vielen mehr über den Marktplatz! Vor Massen fröhlicher Gästen, darunter viele Familien mit Kindern, wurden unter anderem die Herrschaftsinsignien an das neue Prinzenpaar, Manu III. und Jens II., übergeben.