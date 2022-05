Es entstanden Sachschäden an beiden Fahrzeugen. (Symbolbild)

Radfahrer missachtet Vorfahrt und kollidiert mit Auto in Altenburg

Ein Radfahrer überquerte die Straße und achtete dabei nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr. Er kollidierte mit einem Auto und wurde leicht verletzt.

Gestern um 14.30 Uhr war eine Mazda-Fahrerin auf der Meuselwitzer Straße in Lucka (Altenburger Land) unterwegs, als ein 65-jähriger Radfahrer vom Radweg kommend die Straße überqueren wollte. Ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten, überquerte er die Straße, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam. Der Radfahrer trug leichte Verletzungen davon und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.