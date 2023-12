Kaulsdorfer Bürgermeisterin thematisiert in Berlin Probleme bei der Digitalisierung

Berlin/Kaulsdorf Kerstin Barczus über leere Rohre in den Straßen, die keiner benutzen muss: „Das kann ich den Bürgern nicht mehr erklären.“

Die praktischen Probleme an der Basis bei der angestrebten Digitalisierung des Landes hat Kaulsdorfs Bürgermeisterin Kerstin Barczus (parteilos) jetzt bei einem Forum in Berlin thematisiert, an dem unter anderem Daniela Kluckert teilnahm, Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und Digitales.

„Mit der Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltung sind wir gefühlt seit fünf Jahren unterwegs. Jeder Prozess, den wir einführen, bringt uns nicht so richtig einen Vorteil. Wir haben digitale Dokumente, die die Bürger nutzen können, aber wir drucken sie dann in der Gemeinde wieder aus und geben es händisch wieder ein. Das bringt uns keinen wirklichen Nutzen. Das dauert alles viel zu lange“, wird Kaulsdorfs Bürgermeisterin in einer Mitteilung der FDP-Fraktion zitiert. Sie sei der Meinung, diese Form von Digitalisierung müsse übersprungen werden und gleich Künstliche Intelligenz mit eingebunden werden, um effizienter sein zu können.

Bei Staatssekretärin auf offene Ohren gestoßen

Auch das Thema Breitbandausbau habe Kerstin Barczus adressieren können: „Die Bürger sind überfordert und wissen nicht, was trifft auf mich zu. Wir haben mehrere Anbieter, geförderte Programme und auch eigenwirtschaftliche Anbieter. Das führt dazu, dass wir leere Rohre in den Straßen liegen haben und keiner ist verpflichtet, diese zu benutzen. Das kann ich den Bürgern nicht mehr erklären.“ Bei der Staatssekretärin sei sie auf offene Ohren gestoßen, heißt es.

Der FDP-Abgeordnete Reginald Hanke aus dem Kaulsdorfer Ortsteil Breternitz, der die Bürgermeisterin zu dem kommunalpolitischen Forum der FDP-Fraktion im Bundestag eingeladen hatte, bilanzierte: „Die Kommunen haben eine zentrale Rolle, dafür ist eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen und vor allem gegenseitiges Verständnis und Zuhören unerlässlich, um die kommenden Herausforderungen zu meistern.“