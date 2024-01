Neuer Dauerregen wird Saale und Nebenflüsse rasch anschwellen lassen

Die Saale weist in der Nähe des Wehres in Uhlstädt einen sehr hohen Wasserstand auf. Bis zum Mittwoch wird nach andauernden Regenfällen ein weiterer Anstieg erwartet.

Saalfeld/Rudolstadt Meteorologen erwarten im Südweststau von Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge bis zu 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Dadurch werden die Pegel in der Saale und deren Nebenflüssen ansteigen.

Das Hochwasser zu Weihnachten, das vor allem entlang der Schwarza für so manche schlaflose Nacht bei den Einsatzkräften der Feuerwehren gesorgt hat, steckt vielen noch in den Gliedern, da kündigt sich zu Beginn des neuen Jahres neues Ungemach an. Dauerregen, der in der Nacht zum Dienstag einsetzen soll, werde die Saale und ihre Nebenflüsse binnen kurzer Zeit stark anschwellen lassen, warnt die Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen.

Meldebeginn am Pegel in Remschütz schon erreicht

Im Südweststau von Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge rechne der Deutsche Wetterdienst mit 40 bis 60 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb 48 Stunden, heißt es in einer am Neujahstag herausgegebenen Vorabmeldung für das Saalegebiet: „Hierdurch können die Wasserstände im Bereich der oberen Saale rasch ansteigen und den Richtwert für den Meldebeginn erreichen. Ein weiterer Anstieg in den Bereich der Meldestufe 1 ist nicht ausgeschlossen“, heißt es weiter.

Abgabe aus der Saalekaskade macht sich bemerkbar

Die Zuflüsse sollen zunächst in den Talsperren der Saalekaskade zwischengespeichert und dann geregelt in die Saale unterhalb abgegeben werden. Nach einer im Laufe des Sonntags erhöhten Abgabe aus der Hohenwarte-Talsperre befindet sich der Saale-Pegel in Saalfeld-Remschütz mit gut zwei Metern Wasserstand bereits im Bereich des Meldebeginns. Für Rudolstadt wird dies in der Nacht zum Mittwoch erwartet. Auch Loquitz und Schwarza könnte je nach Intensität der Niederschläge dann rasch steigende Pegel aufweisen.

