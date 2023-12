Richter spricht Klartext zu Saalfelder: „Wenn Sie das nicht schaffen, werden Sie nicht mehr lange leben“

Gera Die Polizei war einem Pärchen aus Saalfeld zufällig auf die Schliche gekommen: Neben der Strafe gibt es für beide eine Chance.

Das Landgericht Gera hat am Donnerstag ein Paar aus Saalfeld wegen des bewaffneten gemeinschaftlichen Drogenhandels verurteilt.

Die heute 25-Jährige und der 29-Jährige hatten sich in Berlin kennengelernt, dort Drogen erworben und in Saalfeld mit dem Verkauf den eigenen Konsum und den Lebensunterhalt finanziert. Die Polizei war ihnen durch einen Zufall auf die Spur gekommen. Das Amtsgericht Berlin-Tiergarten hatte einen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in Saalfeld ausgestellt. Die dort wohnende Frau, so der Verdacht, soll in Berlin drei Kilogramm Marihuana per Postpaket verschickt haben.

Zufallsfund bei Durchsuchung in Saalfeld

Bei der Durchsuchung öffnete nicht die Frau, sondern ihr Freund die Tür. Auf die Frage nach Drogen verwies er direkt auf einen Koffer, in dem sich größere Mengen Crystal-Meth und Amphetamine befanden. Im Wohnzimmer entdeckten die Polizisten weitere Drogen, nicht weit davon entfernt lag ein selbstgebastelter Schlagstock parat. An der Küchenwand hing ein Messer mit einer 18 Zentimeter langen Klinge.

Nach einer Verfahrensabsprache räumten die Angeklagten die Taten ein. Staatsanwältin Siebert beantragte für den Angeklagten dreieinhalb Jahre Haft und die Unterbringung in der Entziehungsanstalt. Verteidiger Markus Kruppa plädierte auf drei Jahre Haft und die Unterbringung. Die erste Strafkammer unter Uwe Tonndorf folgte der Staatsanwaltschaft und ordnete den Entzug an. Der Angeklagte habe sich durch langjährigen Drogenkonsum die Nieren zerstört. „Sie haben die Chance, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Wenn Sie das nicht schaffen, werden Sie nicht mehr lange leben.“

Angeklagte bekommt strenge Bewährungsauflagen

Für die Angeklagte forderte die Staatsanwältin ein Jahr und zehn Monate Haft, die zur Bewährung ausgesetzt werden. Verteidiger Alexander Giehler wollte anderthalb Jahre Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, erreichen. Die Kammer entschied auf ein Jahr und neun Monate Haft. Zu den Bewährungsauflagen gehören das Verbot des Drogenkonsums, regelmäßige Drogenscreenings, die Teilnahme an der ambulanten Suchtberatung, die Suche nach einem Job und 200 Stunden gemeinnützige Arbeit. „Hartz IV kann nicht dauerhaft das Leben sein“, gab ihr der Richter mit auf den Weg. Das Pärchen muss 4400 Euro aus Taterträgen an den Staat zurückzahlen. Zudem werden 2200 Euro eingezogen.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

