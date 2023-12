Schmiedefelds Bürgermeister: Bahnstrecke rechnet sich auf die Zukunft

An einer Kundgebung für die Reaktivierung der stillgelegten Bahnstrecke Probstzella - Ernstthal, zu der der DBV Förderverein Max- und Moritz-Bahn aufgerufen hat, nahmen im August 2020 am Bahnhof Schmiedefeld gut hundert Leute aus mehreren Landkreisen teil. Darunter war auch Schmiedefelds Bürgermeister Ulrich Körner (rechts).

Schmiedefeld Ulrich Körner möchte in der Debatte um die Wiederinbetriebnahme der Max-und-Moritz-Bahn weitere Aspekte berücksichtigt sehen

„Ein wenig entäuscht“, zeigte sich Schmiedefelds Ortsteilbürgermeister Ulrich Körner von den Reaktionen von Kreistagsmitgliedern aus Saalfeld-Rudolstadt auf die Studie zur Max- und Moritzbahn. „Dass die Wiederinbetriebnahme nicht billig wird, das konnte sich doch jeder denken. 26 Jahre ohne richtigen Bahnbetrieb, das hinterlässt Spuren“, so Körner in einem Brief an diese Zeitung. Vor den Mitgliedern des Max- und Moritzbahnvereines um Markus Büttner könne man für ihr Engagement zum Erhalt der Strecke nur den Hut ziehen und sich dafür bedanken.

Natürlich hauten einen die prognostizierten Kosten für das wieder Fitmachen der Strecke um, man müsse sie aber vergleichen mit allen Kosten, die entstehen, wenn man so weiter mache wie bisher. „Dort sollte auch die Wartung der Straßen mit eingerechnet werden“, erklärt der Schmiedefelder mit Blick auf die vielen schweren Lkw, die jetzt täglich die Glashütten der Region ansteuern. „Ich denke, dass sich auf die Zukunft die Wiederinbetriebnahme der Max- und Moritzbahnstrecke rechnen wird“, ist Körner überzeugt.

Verringerung des Lkw-Verkehrs als Beitrag zum Tourismus

Soweit ihm bekannt sei, hätten nur die Vertreter der Befürworter der Max-und Moritzbahn mit den Verantwortlichen der Industriebetriebe gesprochen. „Vielleicht sollte von Staats-, Landes- und Bahnseite ein vernünftiges Konzept dazu entwickelt werden, was dann auch für die hier ansässige Industrie und auch für die hier lebende Bevölkerung sowie Gästen der Region interessant ist“, so der Chef des Saalfelder Ortsteils. Er höre immer, dass man für die Region hier Konzepte entwickeln will, um den Tourismus anzukurbeln. Die Verringerung des LKW-Verkehrs auf den Straßen hier, in dem man diesen auf die Bahn verlagert, wäre eine schöne Sache.

Körner: „Stellen Sie sich mal vor, wieviele LKW, größtenteils aus dem osteuropäischen Raum, könnte man hier einsparen, wenn das Käferholz mit der Bahn aus den Bergen geholt worden wäre. So war ein tägliches An- und Abfahren zu beobachten und zu spüren. Was viele Bürgerinnen und Bürger nervt. Ich denke, darüber sollten sich unsere Volksvetreterinnen und Volksvertreter im Kreistag des Landkreises Saalfeld Rudolstadt Gedanken machen. Das würde ich dann auch Weitsicht nennen, wenn man die Bahnstrecke nicht sterben lassen würde“.

