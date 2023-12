Schulkind bei Zusammenstoß mit Pkw in Königsee verletzt

Ein Teil der Bahnhofstraße in Königsee. An der Einmündung zur Lindenstraße kam es am Montag zum Zusammenstoß von einem zehnjährigen Jungen und einem Pkw.

Königsee Zehnjähriger Junge kommt mit leichten Verletzungen in die Thüringen-Kliniken - Ermittlungen zum Hergang laufen

Vermutlich auf dem Weg zur Schule ist am Montagfrüh ein zehnjähriger Junge am oberen Ende der Bahnhofstraße in Königsee verletzt worden. Das teilte die Polizei in Saalfeld am Dienstag mit.

Zusammenstoß beim Abbiegevorgang des Fiat

Demnach war der Junge gegen 7.30 Uhr zu Fuß unterwegs, als eine 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Richtung Am Schiefer kommend von der stark befahrenen Lindenstraße in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang soll es zum Zusammenstoß mit dem Kind gekommen sein, das sich dabei Schürfwunden am Knie zuzog. Der Junge wurde an der Fahrzeugfront des Fiat erfasst, Kopfverletzungen waren nicht auszuschließen.

Der Zehnjährige wurde zur weiteren Behandlung in die Thüringen-Kliniken gebracht, Sachschaden am Pkw gab es nicht. Zum genauen Unfallhergang ermittelt jetzt die Polizei.