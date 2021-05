Geländer durchbrochen und auf tiefer gelegenem Parkplatz gelandet – Autofahrerin in Saalfeld-Rudolstadt verletzt

Unterwellenborn. Bei einem Unfall im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist eine Senioren verletzt worden. Die Frau durchbrach mit ihrem Fahrzeug ein Geländer und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Montagmorgen ist eine 82-jährige Autofahrerin bei einem Unfall in Unterwellenborn verletzt worden. Laut Polizei für die Frau mit ihrem Skoda die Straße Am Gewände aus Richtung Kamsdorf kommend und wollte auf die Maxhüttenstraße abbiegen, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Skoda durchbrach anschließend ein Geländer und kam auf einem etwa 1,5 Meter tiefer gelegenen Parkplatz schräg unterhalb der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

