Laubaktion im Bad Blankenburger Freibad

Von Dominique Lattich



Bad Blankenburg. Der Freibadverein Bad Blankenburg will Anfang Februar zu einem kleinen Arbeitseinsatz einladen. Bei der Laubaktion soll das Gelände von altem Grünabfall befreit werden. Bereits im vergangenen Jahr führten sie diese Aktion durch, 2020 aber bereits im Januar. Aufgrund des verlängerten Lockdowns soll der Einsatz nun ein bisschen später stattfinden: Je nach Wetterlage wird der 6./7. Februar, also ein Wochenende, angepeilt.

„Viele Leute wollen das Freibad gern unterstützen, das ist eine gute Gelegenheit“, sagt Christina Tamm vom Freibadverein. Die ganze Pflege der Grünanlage habe der Verein vom Bauhof übernommen. „Der Bauhof muss nun nur noch das Laub wegfahren“, führt Christina Tamm weiter aus. Verbunden war die Aktion im vergangenen Jahr mit einem kleinen Imbiss. Selbst gebackener Kuchen stand bereit.

Darüber hinaus soll aber noch sehr viel mehr vor dem Saisonbeginn umgesetzt werden. Einige Bereiche sollen saniert werden und einen Sandstrand möchte der Freibadverein anlegen. „Damit ein bisschen Strandfeeling entsteht“, sagt Christina Tamm. Außerdem wünschten sich Nutzer einen kleinen Matschplatz, der aktuell auch geplant wird.

Bis zum Saisonstart Mitte Mai will der Verein so viel wie möglich umgesetzt haben.

Der Verein selbst hat inzwischen um die 40 Mitglieder. „Und der Altersdurchschnitt wird langsam auch jünger. Wir wünschen uns, dass diese Tendenz auch weiter steigt.“