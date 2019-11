Am Dienstagvormittag ist in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) auf ein geparktes Auto geschossen worden. Ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall wird derzeit geprüft.

Schüsse auf geparktes Auto – Zeugen gesucht

In der Semmelweisstraße in Neuhaus am Rennweg ist am Dienstagvormittag auf ein geparktes Auto geschossen worden. Den Angaben der Polizei zufolge hatte ein unbekannter Täter vermutlich mit einem Luftgewehr auf das Fahrzeug geschossen. Der linke Außenspiegel wurde zerstört. Glücklicherweise befanden sich zum Tatzeitpunkt zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr keine Personen im Auto.

Bereits am Montag sei es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Hier sei aus unbekannter Ursache die Heckscheibe eines Autos zersprungen. Das Fahrzeug war ebenfalls auf dem Parkplatz in der Semmelweisstraße abgestellt. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen, welche Hinweise zu auffälligen Personen geben können, oder etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

