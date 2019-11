Alte und neue Mauern in Mödlareuth

Peter Cissek über eine Woche, in der nicht alle jederzeit nach Little Berlin durften.

Mödlareuth hat in den vergangenen Tagen bewegte Zeiten erlebt und an den Mauerfall vor 30 Jahren erinnert. Zwar wurde die Grenze in dem einst wie Berlin von Mauer und Stacheldraht getrennten Ort erst einen Monat später eingerissen, was am Abend des 9. Dezember 2019 mit einer Fackel-Sternwanderung gefeiert wird. Doch es gab zahlreiche Ereignisse, die gemeinsam mit dem deutschlandweiten Mauerfall-Jubiläum gefeiert wurden. Am 9. November 2019 durchbrach nicht nur ein Trabi-Korso den nachgebauten Grenzübergang. Auch die Lichtinstallation, die den Mauerverlauf an nun hindernislosen Stellen nachbildete, schaltete von rot auf weiß.