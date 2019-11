Hof/Plauen. Am kommenden Freitag starten in den Partnerstädten Hof und Plauen die Deutsch-Deutschen Filmtage. Der Eintritt ist frei.

„Der Duft des Westpakets“ im Hofer und Plauener Kino

Bereits zum 10. Mal organisieren die Partnerstädte Hof und Plauen die „Deutsch-Deutschen Filmtage“. Vom Freitag bis 19. November 2019 laufen unter dem Motto „Von der Teilung zur Einheit“ im Hofer Central-Kino beziehungsweise Plauener Kino Capitol insgesamt zehn Dokumentarfilme bei freiem Eintritt. Die Produktionen handeln unter anderem von Doping im DDR-Sport, der Friedlichen Revolution, der Grenzöffnung und dem Mauerschützenprozess – kurz gesagt, der jüngsten deutschen Geschichte. Nach dem jeweiligen Film stehen Zeitzeugen oder Filmemacher für Diskussionen und moderierte Gespräche zur Verfügung.

Jürgen Stader von der Stadt Hof, Mitorganisator der Filmreihe, sagte: „Auch in diesem Jahr ist es uns gelungen, prominente Gäste zu verpflichten.“ So werden zum Beispiel Bundestagspräsident a. D. Wolfgang Thierse, die Bürgerrechtlerin Ulrike Poppe und der bekannte Doping-Experte Hajo Seppelt sowie die Mutter des letzten Mauertoten Karin Gueffroy im Hofer Kino anwesend sein.

„Aus Ostthüringen kommt die Initiative zum Film Duft des Westpakets“, sagte Jürgen Stader von der Stadtverwaltung Hof. „Düfte rufen in uns blitzschnell bestimmte Erinnerungen und Emotionen wach. Bei vielen Ostdeutschen ist es der Duft vom Westpaket. Es waren Pakete, die zwischen 1949 und 1989 von West- nach Ostdeutschland geschickt wurden“, heißt es in der Filmbeschreibung. Jährlich wurden etwa 25 Millionen Westpakete verschickt. Eine Milliarde Westpakete haben insgesamt die Grenze überquert und jedes von ihnen hatte einen unvergleichbaren Duft, der aus unserem Leben verschwunden ist. Die Regisseurinnen erzählen die positive Geschichte des Westpakets aber auch die negativen Aspekte, wie zum Beispiel die Paketkontrolle der Stasi. Die Regisseurinnen Maja Stieghorst und Brit-J. Grundel werden zu Gast sein, wenn ihr Film „Duft des Westpakets“ am Samstag um 17 Uhr in Hof und am Sonntag um 14 Uhr in Plauen gezeigt wird.