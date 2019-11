Es gibt Leute, die haben genug von Erinnerungen an den Mauerfall vor 30 Jahren, mit denen sie derzeit in Zeitungen, Radio und Fernsehen konfrontiert werden. Ich gehöre nicht dazu. Denn es war ein Glücksfall sondergleichen, finde ich. Ob es eine friedliche Revolution und Deutsche Einheit unter den heutigen Voraussetzungen gäbe, daran habe ich meine Zweifel.

Zum Einen ist die Menschheit in vielen Ländern so polarisiert, dass kaum jemand die Meinung des Anderen akzeptiert. Ob eine Revolution dann noch friedlich verlaufen würde, weiß ich nicht. Und dann ist da zum Anderen noch die Weltpolitik: Ich kann mir nicht vorstellen, dass US-Präsident Donald Trump dem Mauerfall zustimmen würde, ohne dass für die Vereinigten Staaten dabei ein „guter Deal“ herauskäme. Der damalige US-Präsident Ronald Reagan forderte damals noch: „Herr Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder!“ Und dem Generalsekretär Michail Gorbatschow des „Großen Bruders“ kann man in jener Glasnost-Phase dankbar sein, dass er keinen Befehl zur militärischen Niederschlagung der Friedlichen Revolution gab oder der DDR-Regierung anwies. Reagans Nachfolger, George Bush senior, trug 1989 und 1990 viel dazu bei, dass nicht nur die Sowjetunion ein wiedervereinigtes Deutschland akzeptierte, sondern auch die europäischen Nachbarn ihre Sorge vor einem allzu starken Deutschland überwanden.

In Zeiten wieder erstarkter nationaler Egoismen in Europa hätte ich umso mehr Zweifel, ob eine Wiedervereinigung heute möglich wäre. Deshalb bin froh darüber, wie es gekommen ist. Aber nicht über Fehler, die dabei und in den Folgejahren gemacht wurden.

Passend zum Jubiläum gibt es am heutigen 9. November ab 13 Uhr viele Veranstaltungen in Mödlareuth. An der Tannbachbrücke wird um 16 Uhr der nachgebaute Grenzübergang geöffnet, ein Korso aus 60 Trabis wird diesen durchfahren. Auch wer kein Freund dieser Zeremonien ist: Es ist schon ein Spektakel, noch einmal so viele Trabants auf einmal zu sehen.