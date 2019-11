Kampf nicht nur gegen Rechtsextremismus

So etwas soll sich im Saale-Orla-Kreis nicht wiederholen. Weit über 1000 Gäste besuchten ein nicht genehmigtes Rechtsrockkonzert am 2. April 2005 im Pößnecker Schützenhaus. Inzwischen ist das Kulturhaus nicht mehr in Hand einer Londoner Stiftung eines inzwischen verstorbenen deutschen Neonazis, sondern in Besitz der Stadt Pößneck. Archivfoto: