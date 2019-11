Lkw zerstören in Schleiz beim Umbrücken Straßen und Gehwege

Der florierende Onlinehandel und das steigende Paketaufkommen hinterlassen Schäden in der Fahrbahn einiger Seitenstraßen im Schleizer Industriegebiet Oschitz. Vor allem die Industriestraße und der Ziegeleiweg gibt es Schäden durch das so genannte Umbrücken. „Jede Nacht ab 23 Uhr tauschen hier zehn bis 15 Lkw von DHL und Co ihre Container. Dabei werden die Container auf Stützen gestellt, damit die Zugmaschinen gewechselt werden können. Diese Stützen sorgen für die Abdrücke in der Fahrbahn, vor allem nach heißen Sommertagen“, sagte Jörg Hasse, Produktionsleiter der benachbarten Sportbretter-Firma High Tech Sportgoods Production GmbH.

Bedingt durch die Nähe zur Autobahnabfahrt Schleiz in der Mitte Deutschlands würden die Logistikunternehmen ihre Waren von anderen Fahrzeugen weiter transportieren lassen, damit die Lkw-Fahrer auf halber Strecke mit neuer Ladung in Richtung Heimat kehrt machen können. Das Schlimme sei, dass die Laster beim Rangieren meist über die Gehwege fahren und diese zerstören. Auch kämen dann keine anderen Autos mehr durch. Früher hätten die Lkw den Parkplatz der HEM-Tankstelle für das Umbrücken genutzt, bis ihnen das dort verboten wurde. So seien die Fahrzeuge der Logistikfirmen auf die Seitenstraßen ausgewichen. Auf dieses Problem habe Jörg Hasse schon im April aufmerksam gemacht, als ihn Landrat Thomas Fügmann und der Schleizer Bürgermeister Marko Bias (beide CDU) besuchten. Doch passiert sei seitdem nichts.

Hasse habe vor wenigen Tagen in einem Schreiben an die Stadtverwaltung an diesen Missstand erinnert und mitgeteilt, dass es seinem Unternehmen nicht möglich sein werde, auf dem eingedrückten Gehweg einen ordentlichen Winterdienst auszuüben.

Umbrücker auf frischer Tat ertappen

„Im Bereich Industriestraße wird seit geraumer Zeit mutmaßlich in der Nacht ohne die erforderliche Sondernutzungserlaubnis und ohne das übliche Unterlegen von Materialien, welche den Untergrund schonen würden, umgebrückt“, teilte Bürgermeister Marko Bias am Montag mit. Es handele sich um eine nicht genehmigte Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraum, welche ein Bußgeldverfahren des städtischen Ordnungsamtes nach sich ziehen würde. Für die Sachbeschädigung durch das unsachgemäße Umbrücken sei die Staatsanwaltschaft beziehungsweise die Polizeiinspektion zuständig, so der Bürgermeister. „Dieses Vorgehen ist uns bekannt, aber leider sind in den vergangenen Jahren keine sachdienlichen Hinweise beim unserem Ordnungsamt eingegangen. Auf deutsch: Wir müssten die Umbrücker auf frischer Tat ertappen, damit die nicht genehmigte Sondernutzung als Ordnungswidrigkeit durch das Ordnungsamt beziehungsweise die Verfolgung der Straftat Sachbeschädigung durch die Staatsanwaltschaft verfolgt werden könnte“, so der Bürgermeister.

Doch in der Seitenstraße gibt es noch ein weiteres Problem mit dem Lkw-Verkehr. Die 90-Grad-Kurve vom Ziegeleiweg zum Tankpool24 sei zu eng für Lastzüge, sodass sie die Bordsteinkante, das Grundstück und den Zaun der Firma High Tech Sportgoods Production zerfahren. Beim Rangieren wurde die Fahrbahn im Kurvenbereich so zerstört, dass sich Pfützen bilden. Weil die ausscherenden Lkw-Auflieger auf der anderen Seite schon die Dachrinne am Anwesen von Manfred Vogt demolierten, habe der 66-jährige Rentner zu seiner Sicherheit einen Riesenstein auf sein Grundstück setzen lassen. „Bei der Planung des Industriegebietes hat man es vergessen, das heutige Tankpool-Grundstück direkt von der Straße anzubinden. Das Mindesteste, was uns helfen würde, wäre ein 30-Schild“, sagte Manfred Vogt.