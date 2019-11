Anton Hüttner (vorn), Katharina Fischer und Elie Bshara gehören zu den 29 Teilnehmern aus dem Schleizer Gymnasium, die am Mittwoch an der Regionalrund der "Olympiade junger Mathematiker" teilnehmen.

Schleiz. Die besten Gymnasiasten aus dem Saale-Orla-Kreis qualifizieren sich für die Thüringen-Runde Ende Februar in Erfurt.

Regionalausscheid am Gymnasium Mathe-Olympiade am Gymnasium in Schleiz mit 29 Teilnehmern

Die „besten Denker und Knobler“ des Dr. Konrad-Duden-Gymnasiums Schleiz haben sich am Mittwoch an der Regionalrunde der Olympiade junger Mathematiker beteiligt. „Gute Noten im Mathematikunterricht waren keine Voraussetzungen, sondern das erfolgreiche Bestehen der ersten Runde, der so genannten Hausrunde“, sagte Mathematiklehrerin Petra Preuß.