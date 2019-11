Schleizer Jahnturnhalle nach zwei Jahren wiedereröffnet

Nach zweijähriger Bauzeit ist am Freitag die komplex sanierte und modernisierte Jahnturnhalle in Schleiz der Öffentlichkeit übergeben worden. Die Turn- und Mehrzweckeinrichtung bietet einen modernen Hallenraum, Sanitär-, Umkleide- und Duschräume, einen Sportgeräteraum sowie einen Technikraum mit Heizungs-, Warmwasser-, Lüftungs- und Elektroanschluss. Ferner einen Erste-Hilfe-Raum, Sportlehrerraum sowie zwei multifunktional nutzbare Nebenräume für kulturelle Veranstaltungen. Hauptnutzer werde der Schulsport sein. Auch Vereinen stehe die Halle zur Verfügung.

„Die Gesamtbaukosten betrugen rund 1,3 Millionen Euro, wobei 414.000 Euro seitens des Freistaates Thüringen im Rahmen der Sportstättenförderung bewilligt und ausgezahlt wurden. Die Differenz ist immerhin recht hoch. Die Stadt Schleiz hat viel Geld in den Umbau der Jahnturnhalle investiert“, sagte Bürgermeister Marko Bias (CDU) in der Halle, die zum Teil schon für die Auftaktveranstaltung der 53. Session des Schleizer Karneval Club am Samstag dekoriert war. Bias dankte seinen Vorgängern Heidemarie Walther (damals FDP) und Juergen K. Klimpke (SPD), die mit dem Stadtrat ab der konstituierenden Sitzung am 3. Juli 2012 die Grundlage für die Sanierung schafften. Unter den rund 60 Gästen waren Vertreter von Baufirmen und Anwohner, denen der Bürgermeister dankte.

Es gab viele Bedenken, ob die Sanierung der 1880 eingeweihten Jahnturnhalle der richtige Weg sei oder ob ein Neubau praktischer wäre. „Wenn man das Ergebnis heute sieht, war die Sanierung die richtige Entscheidung“, zeigte sich Marko Bias sicher. Zumal es zum Zeitpunkt der Entscheidung keinen geeigneten Standort für einen Neubau gegeben habe.

Städtebaulich wertvolle Strukturen in der Innenstadt

Nach erfolgtem Abbruch des 1991 errichteten Sanitär- und Umkleidegebäudeanbaus, dem kompletten Hallenbodenrückbau, der Demontage der Holzwand- und Deckenverkleidungen sowie gebäudetechnischer Anlagen wie Heizkessel und des gesamten Dachstuhls konnte die Rekonstruktion der Fachwerkhalle beginnen, erklärte der städtische Bauamtsleiter Thomas Haberkern.

Der neue Sanitär-, Umkleide und Sportgeräteraumanbau wurde in vorgefertigter Holzrahmenkonstruktion samt Flachdach errichtet. Nach dem Richtfest am 10. April 2018 war der gebäudetechnische Innenausbau der Schwerpunkt der Sanierungsarbeiten. Dabei wurde das Wasser- und Abwasserleitungsnetz im Gebäude neu verlegt, eine Erdgas-Zentralheizungsanlage mit Leistung von 60 Kilowatt in Kombination mit einer Luft-Wasserwärmepumpe (Leistung 14 Kilowatt) errichtet. Im Anbau wurde eine Fußbodenheizung errichtet. Ferner wurden eine Lüftungsanlage für WC, Duschen, Umkleideräume und Turnhalle sowie Raumbeleuchtungen installiert. Neue Fester und Innentüren wurden eingebaut, die Hallenwandverkleidung mit Schall- und Prallschutzpanelen versehen. Abschließend erfolgten die Fußbodenbelagsarbeiten in der Turnhalle mit einem speziellen Sportbodenbelag sowie die Kennzeichnung von Handball-, Volleyball- und Badmintonspielfelder. Parallel zu den Ausbauarbeiten innen erfolgte die Außendämmung der Turnhalle, die Putz- und Malerarbeiten an der Hallenfassade, Blitzschutzarbeiten sowie die Zuwegung zum neuen Haupteingang der Jahnturnhalle auf der Südseite.

„Die komplexe Sanierung der Jahnturnhalle zeugt vom Bemühen der Stadt Schleiz, historische sowie städtebaulich wertvolle Strukturen in der Innenstadt zu bewahren und gleichzeitig zeitgemäße und normkonforme Nutzungsbedingungen für den Schul-, Vereins- und Freizeitsport sowie anderweitige kulturelle Veranstaltungen zu schaffen. Dieser oftmals schwierige Spagat zwischen Wunsch und Wirklichkeit scheint in diesem Falle geglückt“, sagte Bürgermeister Marko Bias.