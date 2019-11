Schleizer Oldtimer-Händler stellt auf „Essen Motor Show“ aus

Für den 29-jährigen Robert Redlich geht zum Monatswechsel ein großer Traum in Erfüllung: Erstmals wird sich sein im Schleizer Ortsteil Oberböhmsdorf ansässiger Oldtimer-Handel namens Edelweiss Customs mit einem eigenen Stand auf der „Essen Motor Show“ präsentieren. Auf der vom 30. November bis 8. Dezember dauernden zweitgrößten deutschen Fahrzeugmesse will Redlich die Bekanntheit seines Unternehmens und dessen Youtube-Kanals steigern.

Sein Stand (5E33) in Messehalle 5 soll im alten Industrielook die Aufmerksamkeit der über 300.000 erwarteten Besucher auf sich locken. Redlich will Interessenten zeigen, dass er nicht nur speziell mit alten Motorrädern sowie Autos handelt. Er will ferner darauf hinweisen, dass er und seine vier Mitarbeiter die „Scheunenfunde“ auf Rädern nach vielen Jahren wieder fahrtüchtig machen und bei Bedarf auch restaurieren und umbauen.

„Auf der Messe werden wir beispielsweise einen VW Bus T1 Pritsche Baujahr 1961 zeigen, so wie er ist“, sagte Robert Redlich. An dem Fahrzeug blättert der blaue Lack ab, an manchen Stellen kommt der Rost durch, die Radhäuser fehlen. „Wir wollen das Fahrzeug jedoch für die Messe tiefer legen“, erklärte der junge Firmenchef. In Essen ausstellen will er ferner ein Motorrad vom Typ BMW R62 aus dem Jahr 1930 im Originalzustand. „Das ist ein hochpreisiger Scheunenfund aus Erfurt, ein Fahrzeug aus erster Hand“, schwärmte Redlich. Zeigen werde er zur Messe zudem eine BMW R60-6 von 1973 in einem so genannten Café-Racer-Umbau. „Das war eine Modeerscheinung der 50er-Jahre, bei der Straßenmotorräder auf Rennoptik getrimmt wurden“, erklärte er.

Der gebürtige Schleizer Robert Redlich wurde schon in jungen Jahren von seinem Großvater und Vater an das Thema Technik herangeführt. So wuchs die Begeisterung und Leidenschaft für Oldtimer. Nach dem Abitur hat er Konservierung und Restaurierung von modernen Materialien und technischem Kulturgut an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin studiert und anschließend sein Hobby zum Beruf gemacht. Vor viereinhalb Jahren habe er seine Firma Edelweiss Costums gegründet, die den Beinamen „Oldschool Engineering“ trägt.

Weltpremiere in Essen geplant

„Einen „stolzen fünfstelligen Euro-Betrag“ koste ihn die Messeteilnahme. Auf der „Essen Motor Show“ will er ferner einen Mercedes 190 SL von 1958 zeigen, ein sehr hochwertiges Cabrio. „Wir planen eine Weltpremiere und zeigen das erste Fahrzeug dieser Art mit Luftfahrwerk, das wir in Zusammenarbeit mit der Saalfelder Firma Classic Construction aufgebaut haben. Das war ein immenser Aufwand: Zwei Mitarbeiter haben drei Wochen lang an diesem Ausstellungsstück gearbeitet“, erklärte Robert Redlich. Mit seiner Firma Edelweiss Costums hat er im vergangenen Jahr deutschlandweit rund 250 Oldtimer angekauft und verkauft. „Wir suchen ständig über Zeitschriften und Annoncen nach alten Fahrzeugen“, so Redlich.

Rund 12.000 Abonnenten hat der Youtube-Kanal von Edelweiss Customs, auf dem Robert Redlich regelmäßig seine Arbeit erklärt. Außerdem bietet er auf der Internetseite namens Edelstnice Merchandising-Artikel seines Unternehmens wie T-Shirts, Hoodies und Caps an, für die er auf der Messe in Essen ebenfalls werben will.

Im Frühjahr 2020 will Redlich mit Edelweiss Costums aus seiner Werkstatt in einer Oberböhmsdorfer Landwirtschaftshalle nahe des Schleizer Dreiecks nach Saalfeld umziehen. In der Feengrottenstadt werde er in Nachbarschaft des Oldtimer-Hotels eine gut 300 Quadratmeter große Ausstellungsfläche inklusive Werkstatt beziehen. „Dort haben wir ideale Voraussetzungen“, erklärte er seinen geplanten Umzug.