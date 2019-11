Schüler aus Region Schleiz besorgt um Radfahrersicherheit

Viele Schüler der Schleizer Regelschule würden gern mit dem Fahrrad zur Schule fahre. Doch das ist ihnen zu gefährlich, zumal in der Region vielerorts durchgängige straßenbegleitende Radwege fehlen. Das stellen die Mitschüler jenes Mädchens fest, das mit seiner Schwester und Mutter am 31. August 2019 auf der Landesstraße nahe Oettersdorf von einem Kleinwagen niedergefahren wurde.

Während die Mutter noch an der Unfallstelle starb, gehen die zwei beim Unfall schwer verletzten und nun beim Vater lebenden Mädchen seit der Zeit um die Herbstferien wieder zur Schule.

Seitdem ist die mangelnde Sicherheit für Radfahrer zum großen Thema in der 7b der Goetheschule geworden. Die 12- und 13-Jährigen wollen wissen, warum es keine sicheren Radwege gibt. Denn etwa die Hälfte der Klasse kommt aus den umliegenden Dörfern. „Ich würde bei gutem Wetter gern mit dem Fahrrad zur Schule fahren, um unabhängiger von Schulbuszeiten zu sein. Doch auf der Straße ist es mir zu gefährlich“, sagte Hannes Manger aus Crispendorf. Allein der Verbindungsweg zum Schleizer Freibad ist Richard Steinhäuser aus Görkwitz zu riskant. „Vor allem nachmittags fahren hier sehr viele Autos.“

Auch innerhalb der Stadt zu fahren, sei kompliziert. „Ich komme aus der Oettersdorfer Straße. Wegen der Fußgänger auf dem Gehweg muss ich auf die Straße ausweichen. Das ist gefährlich. Wenn man vom Komtursteig zur Bahnhofstraße hoch fährt, sieht man in den Kurven nur die hohen Autos“, sagte Tom Stephan. Leni Haschke würde sich aus gleichen Gründen entlang der Oschitzer Straße bis zur Schule einen Radweg wünschen.

Geht es nach den Schülern, müssten entlang der Landesstraße bis Dittersdorf und weiter nach Plothen sowie an der B94 gen Lössau durchgängige, straßenbegleitende Radwege gebaut werden. „Ich kann weder mit dem Fahrrad zur Schule, noch meine Freunde besuchen fahren“, sagte Anh Khoa Nguyen aus Dittersdorf. Maurice Ludwig aus Schleiz versteht es wie Klassenlehrerin Christel Schwarz nicht, weshalb beim Ausbau der Straße bei Dittersdorf eine ungenutzte Kuhampel errichtet wurde, aber kein Radweg.

Derzeit keine konkreten Planungen

„Der Landkreis ist sehr daran interessiert, den Ausbau der Radwege voranzubringen. Möglich ist dies nur mit finanzieller Unterstützung durch das Land wie an Kreisstraße zwischen Gräfenwarth und Sperrmauer. Ein Neubau von Radwegen parallel zu Kreisstraßen ist unsererseits derzeit nicht geplant, da die Mittel nicht vorliegen“, sagte Mandy Käßner, Pressesprecherin im Landratsamt.

Im Saale-Orla-Kreis gibt es laut Infrastrukturministerium 10,5 Kilometer straßenbegleitende Radwege. Diese befinden sich auf Abschnitten zwischen Schleiz und Oettersdorf (800 Meter), Pößneck, Krölpa und Rockendorf (3000 Meter), Pößneck an der B281 (900 Meter), Kopitzsch, Miesitz und Döblitz (824 Meter), Ortsausgang Neunhofen und Ortseingang Neustadt parallel zur Orla (1140 Meter), Rehmen und Pößneck (327 Meter), Kolba (347 Meter), Langenorla und Freienorla (530 Meter), Schleiz/Gräfenwarth und Wetterabrücke (936 Meter), Wetterabrücke und Saalburg (750 Meter), Kleindembach und Langenorla (440 Meter), Neustadt und Sachsenburg (550 Meter).

„Derzeit gibt es im Saale-Orla-Kreis keine konkreten Projekte für straßenbegleitende Radwege an Bundes- und Landesstraßen. Die Straßenbauverwaltung führt thüringenweit eine Bedarfsermittlung für straßenbegleitende Radwege auf freier Strecke durch. Dabei werden auch solche Streckenabschnitte untersucht, bei denen Kommunen einen Bedarf für einen sicheren Fußweg sehen“, erklärte Ministeriumssprecherin Antje Hellmann. Sie gibt zu bedenken, dass es im Freistaat rund 5700 Kilometer Bundes- und Landesstraßen gibt und es eine langfristige Aufgabe ist, Radwege anzulegen. Diese müssten zunächst geplant und dürften rechtlich nur dann gebaut werden, wenn ein konkreter Bedarf nachgewiesen werde. Denn als Eingriffe in Natur und Landschaft unterliegen auch Radwege an Bundes- und Landesstraßen wie Straßen der Planfeststellungspflicht, so Hellmann.