Brennender Mähdrescher entfacht Feuer auf Feld im Altenburger Land

Altkirchen. Ein Mähdrescher hat im Altenburger Land einen Flächenbrand ausgelöst. Dank des schnellen Eingreifens eines benachbarten Landwirtes konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

Am Freitagabend gegen 18 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Flächenbrand in den Altkirchener Ortsteil Gimmel gerufen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Mähdrescher in Brand geraten war und hatte das umgebende Feld entzündet.

Ein benachbarter Landwirt habe mit seinem Ackergerät eine Brandschneise gezogen und so ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern können. Die Feuerwehr brachte den Brand dadurch schnell unter Kontrolle.

Als Brandursache werde ein technischer Defekt am Mähdrescher vermutet, so die Polizei. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.

Mehr Blaulichtmeldungen