Erneut Stute auf Koppel in Thüringen verletzt – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach geflüchtetem Täter

Altenburg. Auf einer Pferdekoppel im Altenburger Land ist erneut ein Pferd von einem Unbekannten verletzt worden. Zeugen bemerkten einen Mann und alarmierten die Polizei. So wird der Täter beschrieben.

Bereits zum sechsten Mal in den vergangenen Wochen ist bei Altenburg ein Pferd attackiert und verletzt worden. Der Täter kam dieses Mal nur knapp davon. Wie in den vergangenen Fällen habe die Stute am Wochenende Stich- und Schnittverletzungen davongetragen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Angriffe hätten auf unterschiedlichen Koppeln stattgefunden - allerdings hätten alle Pferde denselben Besitzer. "Es spricht vieles dafür, dass es sich um ein und denselben Täter handelt", sagte eine Polizeisprecherin.

Dieser hatte am Freitag kurz nach 23 Uhr eine Stute mit einem bisher unbekannten Gegenstand leicht verletzt, als das Tier auf einer Pferdekoppel entlang der Kreisstraße 206 stand. Dabei war er von Zeugen bemerkt worden und daraufhin in Richtung eines Waldstückes (Richtung Ehrenberg) geflüchtet.

Obwohl die Polizei mehrere Streifenawgen sowie einen Hubschrauber im Bereich Zschechwitz einsetzte, konnte der Mann unerkannt fliehen. Der Unbekannte soll circa 170 bis 180 cm groß und sportlich sein. Er war mit einer dunklen Jacke und einer grünen Arbeitshose bekleidet.

Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die im Bereich der Pferdekoppeln rund um Zschechwitz auffällige Personen- oder gar Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03447 / 4710 entgegengenommen.

Bereits am Wochenende zuvor hatte es am 7./8. August in Zschechwitz einen Angriff auf ein Pferd gegeben.

Im vergangenen Jahr fügten Unbekannte mehreren Pferden in Thüringen Stichverletzungen zu. Eine Stute starb.