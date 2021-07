Jugendliche attackieren Polizisten – Betrunken am Steuer – Mülltonnen angezündet – Automaten zerstört

Altenburg/Lucka/Gößnitz. Das sind die Meldungen der Polizei für das Altenburger Land.

Wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen rückten Polizeistreifen in Altenburg zum Pauritzer Platz aus. Nach Angaben der Polizei hatten drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren einen 16-Jährigen angriffen. Als die Beamten eintrafen, seien sie von zwei der Jugendlichen beleidigt, bedroht und angegriffen worden. Die Angriffe konnten schließlich abgewehrt werden. Da sich einer der Beteiligten (15) nicht beruhigen ließ und weiterhin äußerst aggressiv auftrat, wurde er zur Polizeidienststelle gebracht. Letzten Endes wurden alle drei Jugendlichen in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Verkehrskontrolle mit Folgen

Am Mittwochmorgen stoppte die Polizei gegen 6.30 Uhr in Altenburg eine Autofahrerin in der Zwickauer Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau mit über 2,8 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, so die Polizei. Der 54-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.

Mehrere Mülltonnen angezündet

Zu mehreren Mülltonnenbränden und einem beschädigten Blumentopf rückten kurz vor Mitternacht Polizei und Feuerwehr in Lucka aus. Sowohl in der Straße der Bauarbeiter, als auch in der Friedrich-Engels-Straße und im Bischofsweg brannten den Angaben zufolge insgesamt ein Müllcontainer sowie vier Mülltonnen. Zudem wurde von Unbekannten ein Blumentopf zerstört. Trotz Löscharbeiten wurden die Müllbehälter stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Altenburger Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden.

Einsatz im Bahnhof in Gößnitz

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr haben Unbekannte auf dem Bahnhofsgelände in Gößnitz einen Fahrkartenautomaten stark zerstört. Laut Polizei versuchten sie dabei offenbar, an die darin befindliche Geldkassette zu gelangen. Die Kriminalpolizei Altenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die etwaige auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen am Tatort wahrgenommen haben oder sich im Zeitraum von 3.30 Uhr bis in die Morgenstunden im Bahnhofsbereich aufgehalten haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegengenommen.

