Mehrere Brände beschäftigen Polizei und Feuerwehren im Altenburger Land

Altenburg/Schmölln/Meuselwitz. Gleich mehrere Brände haben am Wochenende die Einsatzkräfte im Altenburger Land in Atem gehalten. Fast alle wurden mutwillig verursacht – in einem Fall ermittelt nun auch die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei mussten am Freitag zu mehreren Bränden ausrücken, die laut Polizei fast alle mutwillig verursacht wurden. So brannte es zunächst am Freitagnachmittag in der Gartenanlage Fortschritt in Meuselwitz, wobei eine Hecke und ein angrenzender Gartenzaun angezündet worden seien. Außerdem brannte es in Vollmershain in der Dorfstraße, wo Unbekannte eine Grünfläche angezündet hatten. Die Feuerwehr konnte hier ein Übergreifen der Flammen auf ein Gebäude und ein angrenzendes Waldstück noch rechtzeitig verhindern.

Im Schmöllner Ortsteil Zschernitzsch stand am Abend eine Gartenlaube in Vollbrand. Dies wurde vermutlich dadurch verursacht, dass der Garteninhaber zuvor eine Feuertonne betrieb und die verbleibende Glut nicht richtig abgelöscht hatte, sodass aufkommender Wind die Flammen neu entfachte, die schließlich auf die Laube übergriffen.

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in der Altenburger Albert-Levy Straße ein Sperrmüllhaufen vorsätzlich in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Fahrzeuge verhindern. Der größte Brand ereignete sich schließlich in einem leerstehenden Gebäude in der Altenburger Friedrich-Ebert-Straße, wo am späten Nachmittag nach ersten Erkenntnissen alte Möbelstücke in dem Gebäude angezündet worden waren. Hierzu ermittelt nun auch die Kriminalpolizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Bei allen Einsätzen sind glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen.