Schwibbogen zieht die Blicke in Mosbach auf sich

Mosbach Vereine und Kirchgemeinde legen sich für den Lichterschmuck im Ort gemeinsam ins Zeug

Seit zwei Wochen erfreut eine neuer Schwibbogen den Platz an der Theo-Neubauer-Straße unweit des Gasthauses „Drei Linden“. Die Idee für einen Schwibbogen im Dorf, entstand während der 825-Jahrfeier in Mosbach im letzten Jahr. Damals trat das Festkomitee als Morgenhahn-Team bei MDR-Thüringen an und gewann den Betrag von 500 Euro für den Ort. Um den Gewinn dem ganzen Dorf zukommen zu lassen, hat sich das Festkomitee, bestehend aus Vertretern der örtlichen Vereine und der Kirchgemeinde, auf den Bau eines künstlerisch gefertigten Schwibbogens geeinigt, der Mosbach repräsentiert und gleichzeitig eine Erinnerung an die 825-Jahrfeier ist. Die Mitstreiter überlegten, entwarfen, zeichneten und bauten den wahrhaft einzigartigen Schwibbogen mit handwerklicher Unterstützung.