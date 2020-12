Andacht für Sömmerda: Wie Gott in unser Leben eintaucht

Was für ein himmlisches Spektakel erlebten ein paar Schafhirten auf den Feldern von Bethlehem bei der

Nachtschicht: Plötzlich gehen die himmlischen Scheinwerfer an. Ein Engel wird sichtbar, dann noch Gottes himmlisches Heer, das jubelt, nachdem ihr Leader den Hirten zuruft: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. (v.10f)

Gott selbst greift ein. Er kommt in unser Leben hinein. Weihnachten ist der Wendepunkt der ganzen Geschichte zwischen Gott und uns Menschen. Wieso? Der Retter und Heiland ist geboren. Der Heiland heilt die Wunden des Lebens. Der Retter rettet uns aus Todesgefahr und Verlorenheit. Die Menschen damals litten unter den politischen Verhältnissen. Es gab auch Krisengewinner, wie heute.

Doch die Hirten gehörten nicht dazu. Sie konnten die Verhältnisse nicht ändern. Ihr Job füllte sie Tag und Nacht aus. Gott war für sie wohl kaum ein Thema. Doch der Engel sagte Ihnen: „Euch ist heute der Retter geboren.“ Also: Für Euch!

Sahen und hörten sie richtig? Die Botschaft galt ihnen. Gott, mit dem sie bisher nichts zu tun hatten, wollte mit ihnen zu tun haben. Den Hirten war klar: Wenn das stimmt, dann wird sich die Geschichte ändern, für ihr Volk und für sie persönlich. Es gibt nicht nur Licht am Ende des Tunnels, sondern: Im Tunnel geht das Licht an!

Was nun? Ob sie miteinander diskutiert haben? „Kneif mich! Habe ich das gerade geträumt, oder war das echt!“ – „Wozu brauche ich einen Retter? Ich komm doch mit meinem Leben klar.“ ... Ihre Neugier siegte, oder war es die Hoffnung? Der Engel hatte gesagt: „Und das habt zum Zeichen: ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen (v.12)“. Von Theologie verstanden die Hirten nichts, aber mit

Futtertrögen kannten sie sich aus. Aus einer Krippe wollte Gott die Hirten mit den Augen eines Neugeborenen anschauen. Gott taucht wirklich in unser Leben ein, damit wir ihn finden. Ist das wahr, Gott will meinen Alltag teilen? Ist es wahr, dass Gott sich in unsere Hände gibt und wie ein Neugeborenes um unsere Liebe wirbt? Ist es wahr, dass Gott riskiert, von uns abgewiesen zu werden? Wir werden es nur erfahren, wenn wir wie die Hirten den Test machen. Sie ahnten: Wenn wir der Sache nicht auf den

Grund gehen, dann verpassen wir womöglich die Chance unseres Lebens!

Stellen Sie sich vor: Es stimmt was der Engel gesagt hat! Stellen Sie sich vor: Wir sehen Gottes Liebe in dem Kind in der Krippe in die Augen! Stellen Sie sich vor: Gott setzt ein sichtbares, greifbares,

lebendiges Zeichen, dass er sein Leben mit uns teilt!

Also los? Was wenn sie gefragt würden, wonach sie suchten? – Würde sie jemand ernst nehmen, wenn sie

antworten: „Wir suchen den neu geborenen Retter der Welt. Er muss hier irgendwo in einer Futterkrippe liegen!“? Was soll ́s,- wenn sie fanden, was sie suchten! Was sollen die Kommentare der anderen, wenn Sie

entdecken: Gott lässt sich in meinem Leben finden! Gott liebt mich ohne Vorleistung! Gott teilt sein Leben mit mir, das nichts und niemand zerstören kann.“

Die Hirten machten sich auf nach Bethlehem und fanden, wonach sie suchten: Der Retter ist da, noch ganz klein und hilflos. Mit der Zeit, wird er das Leben verändern. Gott ist ja da! Er drängt sich nicht auf, aber nimmt sich Dein Leben lang Zeit, mit uns zu sein.