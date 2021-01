Blutspender gern gesehen

Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl lädt alle Spendenwilligen zwischen 18 und 68 Jahren am Montag, dem 18. Januar nach Alperstedt zur Blutspende ein. In der Zeit von 16 bis 19 Uhr sind Spender im Bürgerhaus, Neuer Anger 2 gern gesehen.

Einen weiteren Termin teilt das Institut für Freitag, den 22. Januar mit. Dann wird in Kannawurf in der "Fidelen Schenke", ebenfalls von 16 bis 19 Uhr, der edle Lebenssaft "abgezapft". Einen dritten Termin gibt es am Montag, dem 25. Januar. Dann macht das Institut von 16 bis 19 uhr beim ASB-Kreisverband in der Bahnhofstraße 2 in Sömmerda Station.