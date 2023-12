Kripo ermittelt Einbruch in Tankstelle: Suche mit Hubschrauber nach flüchtigen Tätern

Kölleda Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag in eine Tankstelle in Kölleda eingebrochen. Mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber suchte die Polizei nach den Tätern.

In der Nacht zum Dienstag waren mehrere Streifenwagen und ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Wie es von der Polizei heißt, waren Unbekannte gegen 2.45 Uhr in Kölleda in eine Tankstelle eingebrochen und hatten einen Kassenautomaten gestohlen.

Anschließend flohen sie mit einem Audi, an dem gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen wurden die Diebe nicht gefasst. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

