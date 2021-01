Feuerwehr rettet Katze am Guts-Muths-Platz

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda helfen nicht nur Menschen. Am Sonntagvormttag haben sie einer Katze am Guts-Muths-Platz in Sömmerda das Leben gerettet. Wie Stadtbrandmeister Stefan Schönfeld informiert, hatte sich der Vierbeiner in einem mehrgeschossigen Wohnblock auf einer Balkonbrüstung in einem Netz verfangen. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter aus und brachte das Tier in Sicherheit.

Einen weiteren Einsatz gab es am Samstag an der Werrchenwiese in Sömmerda. Anwohner der Thomas-Müntzer-Straße hatten aus einem Schornstein eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatztruppe rückte aus. Vor Ort gab es Entwarnung. Laut Stefan Schönfeld, hatte eine Anwohnerin Holz verbrannt. Warum es zu einer derart starken Rauchentwicklung kam, kann er sich nicht erklären. Er hatte die Feuerstelle in Augenschein genommen.