Friedenskraniche für die Friedensdekade

Unzählige Papier-Kraniche schweben im Schaufenster des Sömmerdaer Weltladens „Locodemu“ am Markt. Die laufende Ökumenische Friedensdekade der christlichen Kirchen in Deutschland nahmen Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Begegnungsortes zum Anlass, um die Kraniche in Origami-Technik zu falten. Am Freitagnachmittag war ein großer Tisch mit Bastelwütigen besetzt. Seit Montag ziehen die Friedenskraniche die Blicke auf sich.

Das gefaltete Papier in Form eines Kraniches erinnert an das japanische Mädchen Sadako. Dieses war zwei Jahre alt, als die Atombombe kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges Hiroshima traf. Der größte Teil der Stadt wurde innerhalb weniger Minuten völlig zerstört, Sadako blieb scheinbar unversehrt. Es war die erste Atombombe, die jemals gegen Menschen eingesetzt wurde. Zu dem Zeitpunkt dachten die Bewohner Hiroshimas, es handele sich um eine „normale“ Bombe, nur größer und stärker. Keiner ahnte, dass die Strahlung dieser Bombe ausging, noch das Leben der nächsten Generationen bestimmen würde. So auch das von Sadako, die wie viele Kinder in ihrem Alter Jahre später an Leukämie erkrankten und starben. Sie hatte große Angst, sterben zu müssen. Ihre beste Freundin erzählte ihr von den Kranichen als Symbol des Glücks und von einer japanischen Legende, nach der man von den Göttern einen Wunsch erfüllt bekäme, wenn man 1000 Origami-Kraniche faltete. Während ihres Krankenhausaufenthaltes begann Sadako Papierkraniche zu falten. Zehn Jahre nach dem Bombenabwurf starb sie im Alter von zwölf Jahren. Ihre Geschichte wurde zu einem Symbol der internationalen Friedensbewegung. Mit dieser Geschichte auseinandergesetzt haben sich die Besucher des Sömmerdaer Weltladens, woraufhin die Idee des Kranich-Faltens entstand. Am Montag, dem 18. November, findet die Veranstaltungsreihe „deutsch.ost“ ihre Fortsetzung mit einem Gesprächs- und Filmabend. Gezeigt wird ein DDR-Kultfilm über die Liebe eines Paares mit ähnlichen Vornamen.