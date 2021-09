Tausende von Havarie betroffen: Mehrere Orte nördlich von Erfurt ohne Trinkwasser

Gebesee. Die Stadtwerke Erfurt melden einen Ausfall der Trinkwasserversorgung in Gebesee, Ringleben und Gebesee-Siedlung. An diesen Stellen werden Wasserwagen bereitgestellt.

Rund 8000 Menschen nördlich von Erfurt müssen vorübergehend ohne Trinkwasser auskommen. In Ringleben, Gebesee und Gebesee-Siedlung (Landkreis Sömmerda) sei es wegen Schäden infolge von Bauarbeiten am Donnerstag zu einer Havarie am Wasserversorgungsnetz gekommen, teilten die Stadtwerke Erfurt mit. Dadurch sei die Trinkwasserversorgung in den Bereichen komplett ausgefallen.

Die Arbeiten an der Havarie dauern voraussichtlich noch bis zum Abend an. Die ThüWa ThüringenWasser GmbH stellt Wasserwagen an folgenden Standorten bereit:

Ringleben

Kita Kinderland – Lindenweg

Festplatz – Schulstraße

Parkfläche beim Spielplatz – Dorfstraße

Gebesee

Kindergarten – Ringleber Straße

Gymnasium – Ernst-Thälmann-Straße

Grundschule – Schulstraße 54

Es wird gebeten, auch ältere und hilfebedürftige Personen zu informieren!

"Wir hoffen, dass bis zum Abend, wenn die Leute wieder von der Arbeit zuhause sind, alles behoben ist", sagte eine Sprecherin der Stadtwerke Erfurt. Die Bauarbeiten seien in Andisleben gewesen, südlich von Gebesee. Was genau passiert war, konnte die Sprecherin nicht sagen.

