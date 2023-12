Hochwasser: Die Lossa macht Sorgen

Guthmannshausen/Hardisleben Von Rastenberg bis Groß- und Kleinneuhausen sind Feuerwehren im Einsatz.

Während die Unstrut im Landkreis Sömmerda zwar viel Wasser führt und am Sonntag gegen 5.45 Uhr auch Hochwasserwarnstufe 3 ausgerufen wurde, hat die kleinere Lossa vom Samstagnachmittag Anwohner und Einsatzkräfte stärker gefordert.

An der Unstrut zahlte es sich offenbar aus, dass der Speicher Straußfurt vorm Winter abgelassen worden war. Landrat Harald Henning (CDU) und Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) hatten sich ständig über die Entwicklungen informieren lassen. Henning überzeugte sich am Sonntagmorgen von der Lage an der Lossa. „Es ist schlimm, aber nicht so schlimm, wie wir es schon hatten“, schätzte er ein.

Ortseinfahrt Hardisleben zeitweise überflutet

Seit Donnerstag, so der Buttstädter Wehrleiter, hatten die Feuerwehren die Pegelstände in der Landgemeinde Buttstädt regelmäßig beobachtet. „Bis 11 Uhr am Samstag war alles ruhig, dann stiegen sie bis 14 Uhr plötzlich rapide an“, so Schindler. Vor allem Hardisleben, Mannstedt und Guthmannshausen waren betroffen.

In Hardisleben war die Ortseinfahrt aus Richtung Buttstädt/Mannstedt für mehrere Stunden überflutet. „40 Zentimeter hoch stand das Wasser da“, so der Wehrführer. Das Wasser drängte in Keller und Grundstücke. „Es hat ja jeder gesehen, dass die Böden überall mit Wasser gesättigt sind. Irgendwo muss es dann ja hin.“

An der Lossabrücke am Rittergut von Guthmannshausen. Foto: Stefan Schindler / Stefan Schundler/Feuerwehr Buttstädt

Die Feuerwehr verteilte Sandsäcke an neuralgische Punkte wie zum Beispiel am Guthmannshäuser Sportzentrum. Einsatzkräfte und Anwohner errichteten oder verstärkten damit Dämme. Der Buttstädter Bauhof richtete einen Sandsackfüllplatz ein.

„Bald waren dann alle Feuerwehren der Landgemeinde alarmiert“, so Schindler. 90 Einsatzkräfte kämpften mit dem Hochwasser.

Die Lossa bei Hardisleben - randvoll. Foto: Stefan Schindler / Stefan Schindler / Feuerwehr Buttstädt

Eine Einsatzzentrale wurde in Guthmannshausens Feuerwehrgerätehaus eingerichtet. Am Sonntagvormittag konnte diese in Abstimmung mit dem Einsatzleitdienst des Landkreises wieder aufgelöst werden. Da fielen die Pegel wieder. „Die einzelnen Feuerwehren entlang der Lossa kontrollieren die Wasserstände von jetzt an im 3-Stunden-Rhythmus und melden die Ergebnisse an Landgemeindebrandmeister Christian Mechelt“, skizziert Schindler das weitere Handeln. „Das Wasser fließt gut ab.“ Sollte sich daran etwas ändern, würden die Feuerwehren in den Ortschaften direkt über die Leitstelle informiert. Für den Heiligabend-Abend waren weitere Niederschläge angekündigt.

Der Hochwasserschutz an der Lossa ist seit Jahren Thema. Unter anderem war in Rastenberg das Lossawehr erneuert worden. Zuletzt wurden Pläne zur Renaturierung des Lossalaufs zwischen Rastenberg und Hardisleben zur Schaffung größerer Auslaufflächen diskutiert.

Hunderte Feuerwehrleute wegen überfluteter Straßen und Keller im Dauereinsatz