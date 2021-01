Kürbisse legten Grundstein für Geschäftsidee

"Mit Kürbissen fing alles an", erzählt Uwe Pietsch. Die reiche Ernte im Garten seiner Schwiegereltern legte für ihn und seine Frau Nicole den Grundstein für eine Geschäftsidee. "Frucht Manufaktur", heißt ihr Unternehmen, mit dem sie seit gut einem Monat am Start sind. Das Paar stellt Fruchtaufstriche her und verkauft diese über das Internet.

Ursprünglich stammt der 42-Jährige aus Bayern und ist gelernter Industriemechaniker. Die Liebe hat ihn nach Kindelbrück verschlagen. In Bad Frankenhausen führte er ein Spielzeugwarengeschäft. Durch den wachsenden Machtkampf mit dem Onlinehandel und den coronabedingten Geschäftsschließungen gab er den Laden auf.

Den Anstoß für die Neuorientierung bot ein Besuch in der Zuckerfabrik in Oldisleben. In die Hände fiel ihm da ein Faltblatt, mit dem für Marmelade geworben wurde. Die Kürbisse aus dem familiären Garten boten sich, gemischt mit verschiedenen Obstsorten für erste Testversuche, an. Als der Wunsch aufkam, die Produkte auch verkaufen zu wollen, nahm Uwe Pietsch Kontakt zum Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt des Landkreises auf.

"Ich wollte von Anfang an, den Auflagen gerecht werden", erklärt er. Seit dem verbringt das Paar viel Zeit in der Küche. Kaufen sie derzeit noch tiefgefroren Früchte aus dem Großmarkt, wollen sie künftig den Blick auch auf regionale Produkte legen. Griffen sie bislang noch auf Gelierzucker zurück, soll darauf künftig verzichtet werden. "Wir wollen weg von den Konservierungsstoffen", sagt Pietsch. Stattdessen soll Apfelpektin als Geliermittel zum Einsatz kommen. Auf Zucker könne er jedoch wegen der Haltbarkeit nicht verzichtet werden.

An Ideen für Kreationen mangelt es dem Paar nicht. Die Palette reicht von der klassischen Erdbeermarmelade bis hin zu exotischen Variationen. Fruchtaufstriche aus Ananas-Litschi, Stachelbeere-Kürbis-Mango oder Mango-Passionsfrucht haben sie bereits abgefüllt und verkauft. Bei den Aufstrichen soll es nicht bleiben. Ideen gibt es schon für eine Kürbiscremesuppe oder eine Brotbackmischung im Glas.