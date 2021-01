Die Hausaufgabenhilfe, die der Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) seit 11. Januar an drei Orten des Landkreises anbietet, wird offenbar sehr gut angenommen. Unser Foto zeigt allerdings die Hausaufgabenhilfe aus dem Kinderfreizeitzentrum "Lindwurm" in Apolda.

Sömmerda Angebot des Arbeiter-Samariter-Bundes in erster Woche gut genutzt

Landkreis Sömmerda: Großer Bedarf an Hausaufgabenhilfe

Die Hausaufgabenhilfe, die der Kreisverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) seit 11. Januar an drei Orten des Landkreises anbietet, wird nach Aussagen von ASB-Kreisgeschäftsführer Christian Karl sehr gut angenommen. Jeweils sechs bis acht Schüler nutzten täglich diese Möglichkeit, am größten sei der Bedarf in Kölleda.

Die Betreuung im Kinder- und Jugendhaus Buttstädt, im ASB-Familienzentrum Sömmerda und im Jugendclub Kölleda erfolge mit einem strengen Hygienekonzept, betonte Karl. Neben Abstandsregeln und Maskenpflicht heißt das auch, dass sich maximal fünf Besucher in einem Raum aufhalten dürfen.

In der ersten Woche des Angebotes habe sich erneut gezeigt, dass viele Familien in der derzeitigen Situation der Lockdown-Verlängerung für die Schulen an ihre Grenzen stoßen und dankbar sind für die Unterstützung, die der ASB während dieser Zeit gebe.

Die Hausaufgabenhilfe richtet sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 10 und 18 Jahren. Eine Voranmeldung in den Einrichtungen ist erforderlich.