Ollendorf bietet Pilgern bald Quartier

Pilger, die auf der Via Regia unterwegs sind, sollen ab Frühjahr 2020 mitten in Ollendorf auch übernachten können. Im Gemeindehaus in der Angergasse 105 wird derzeit eine Pilgerstube errichtet. „Pilger suchen eine einfache und saubere Schlafgelegenheit. Ein Zimmer, ausgestattet mit einem Doppelstockbett, einem Tisch und zwei Stühlen werden sie hier vorfinden“, kündigt Bürgermeister Volker Reifarth an und verweist ebenso Toiletten und eine Dusche, die sich im Nebenraum befinden.

Anzahl der Pilger nimmt zu Das Ollendorfer Gemeindehaus wird zu einem Zentrum für Vereine. Auch eine Pilgerstube wird eingerichtet. Foto: Annett Kletzke Dass die Anzahl der Pilger im Ort zunimmt, kann Ottmar Ellinger bestätigen. Als Kirchenältester bekomme er oft Anfragen von Interessierten, die den Ort nicht nur durchqueren, sondern hier auch nächtigen wollen. Das Projekt finde daher die Zustimmung des langjährigen Gemeinderatmitgliedes. Die Pilgerstube im Erdgeschoss ist dabei nur ein kleiner Bestandteil eines großen Projektes, bei dem es darum geht, das Gemeindehaus wieder auf Vordermann zu bringen. Nachdem im Vorjahr der erste Bauabschnitt über die Bühne gegangen war, sind nun abermals Bauarbeiter zu Gange. „Uns ist es gelungen, erneut Fördermittel bewilligt zu bekommen“, berichtet der Bürgermeister. Die Regionale Aktionsgruppe (RAG) Sömmerda-Erfurt stufte das Projekt als förderwürdig ein. Das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (TLLLR) mit Sitz in Gotha folgte dem Vorschlag und bewilligte erneut Mittel für den zweiten Bauabschnitt. Damit stehen für Arbeiten, die 2019 und 2020 erfolgen, insgesamt 87.500 Euro zur Verfügung. Die Behörde fördert dabei 65 Prozent der gesamten Baukosten. Für die Differenz muss die Gemeinde aufkommen. Wie Volker Reifarth sagt, geben sich derzeit die Handwerker die Klinke in die Hand. Neben Putz- und Malerarbeiten, werden in dem Gebäude Fliesen angebracht und der Fußboden hergerichtet. Darüber hinaus, sind die Bauarbeiter dabei, die Elektrik zu ertüchtigen sowie Heizung und Sanitär auf einen modernen Stand zu bringen. Versammlungsraum im Erdgeschoss Nutzen sollen das Gemeindehaus künftig gleich mehrere. Möglichst schnell soll das seit Jahren im Haus befindliche Arztzimmer wieder eingerichtet werden. Aufgrund der Bauarbeiten pausiert seit etwa vier Wochen die Sprechstunde, kündigt Reiferth an. Neu hergerichtet werden die Zimmer für den Jugendklub und für den Fundus der Laienspielgruppe. Auch eine Heimatstube und eine Bibliothek sind vorgesehen. Ebenso hat hier der Bürgermeister seine Amtsstube. Ein großer Versammlungsraum mit Gemeinschaftsküche und altersgerechten Sanitäranlagen entsteht im Erdgeschoss. Der Heimat- und Kirmesverein, der Sportverein, die Schützen, der Feuerwehrverein und die Landfrauen sollen sich hier treffen können. Aber auch für Veranstaltungen der Senioren wie für die Mädchen und Jungen des Kindergartens soll der Raum zur Verfügung stehen. Auch Workshops und kleine Ausstellungen kann sich Reifarth hier gut vorstellen. „Die Ollendorfer können ihn auch für private Feierlichkeiten nutzen“, kündigt er an. Auch der Hof soll künftig der Gemeinschaft dienen. Hier wird eine neue Pflaster- und Rasenfläche angelegt und ein offener Grillplatz errichtet. Um Energie zu sparen, werden Solarkollektoren für Warmwasser und Heizung eingebaut.