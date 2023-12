Rückblick 2023: Das war das dritte Quartal 2023 im Landkreis Sömmerda

Die Neue Brücke in Bilzingsleben erstrahlt im Sommer 2023 in neuem Glanz. Sie wird neu gegründet und nach altem Vorbild wieder aufgebaut. Insgesamt werden 540.000 Euro investiert.

Landkreis Sömmerda Jahresrückblick: Wir schauen zurück auf Juli bis September in Sömmerda und Umgebung

Juli

1. Juli: In Tunzenhausen verunglückt ein Ehepaar aus Schloßvippach tödlich. Eine Spendenaktion für die hinterbliebenen Kinder wird ins Leben gerufen.

2. Juli: Der erstmals dreitägige Pferdemarkt in Buttstädt geht zu Ende und ist wiederum ein Publikumsmagnet.

6. Juli: Aufgrund der Wasserknappheit kündigt der Landkreis ein Wasser-Entnahmeverbot aus Flüssen und Bächen an.

8. Juli: Beim 59. Kirschfest in Rastenberg trifft die Kirschfestprinzessin Sarah I. (links) weitere Hoheiten. Foto: Armin Burghardt / Funkemedien Thüringen

7. Juli: Ein Feldbrand zwischen Bachra und Olbersleben hält die Feuerwehren auf Trab.

10. Juli: Auf der ICE-Strecke zwischen Krautheim und Großbrembach sorgen Steine auf den Gleisen für Notfallbremsungen von Hochgeschwindigkeitszügen.

12. Juli: Brennende Strohballen entzünden ein Feld zwischen Eckstedt und Udestedt.

14. Juli: Das Festival Camposanto in Buttstädt, hier die französische Schauspielerin und Sängerin Cécile Rose beim Sommerfest, begeistert im Juli das Publikum. Foto: Ina Renke / Funke Medien Thüringen

15. Juli: Die Wetterstation Olbersleben misst eine Lufttemperatur von 35,2 Grad Celcius.

16. Juli: Das Musikfestival „Stoned from the Underground“ lockt 3000 Musikbegeisterte an den Alperstedter See.

23. Juli: Das ganze Dorf feiert 100 Jahre Turnverein Bachra.

August

1. August: Untersuchungen haben ergeben, dass die Schwäne und Enten am Sömmerdaer Gondelteich Botulismus-Bakterien zum Opfer gefallen sind, teilt das Landratsamt mit.

3. August: Die Verwaltungsgemeinschaft Gramme-Vippach beruft ihren Vorsitzenden ab.

5. August: 75 Traktorenfreunde nehmen am Dreschfest des Heimatvereins Ostramondra teil. Auch Schauvorführungen gibt es. Foto: Ilona Strak / Funke Medien Thüringen

10. August: Für Frust bei Nutzern sorgt die Sperrung der Straße zum Wandergebiet Kammerforst durch den Landkreis.

13. August: Das Priorat St. Wigberti in Werningshausen feiert 50 Jahre Leben im Kloster.

11. August: Die Spiegelarche in Roldisleben erlebt einen vierten Festivalsommer. Foto: Armin Burghardt / Funke Medien Thüringen

15. August: Ein Gewittersturm wütet in Rudersdorf und hinterlässt zahlreiche Schäden von vollgelaufenen Kellern bis abgedeckten Dächern.

19. August: 600 Starter trotzen der Hitze und nehmen die 19. Tour de Frömmschdt in Angriff.

20. August: Im Waldschwimmbad Rastenberg wird eine 296 Meter lange Luftmatratzenschlange gebildet – Weltrekord!

26. August: Die Vereine Sprötaus stellen sich der Final-Challenge der Thüringer Ortsmeisterschaft der Thüringer Allgemeine. Am Ende landet der Ort auf Platz 3.

September

1. September: In Sömmerdas Wohngebiet Offenhain öffnet ein Kinder-Bauspielplatz seine Pforten.

5. September: Eine Elterninitiative will sich nicht damit abfinden, dass perspektivisch eine Gemeinschaftsschule in Gebesee entstehen und die Regelschule Straußfurt schließen soll.

9. September: Der Ernteumzug gibt den Auftakt zum Sömmerdaer Bauernmarkt. Foto: Armin Burghardt / Funke Medien Thüringen

16. September: In Kölleda wird eine neue Sport- und Spielanlage in Nähe des Bahnhofs eingeweiht.

23. September: Der 6. Benefizlauf des Vereins Run4Kids Sömmerda erbringt 6000 Euro als Spende an das Kinderhospiz.

30. September: Der Rastenberger Kunstherbst geht mit einem Ausstellungswechsel in der Josefskirche in die Endphase.