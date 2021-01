Sömmerdaer Landrat gibt Ausblick mit Optimismus

Landkreis Sömmerda Landkreis will IT-Dienstleister für Kommunen sein und Feuerwehrtechnisches Zentrum aufbauen.

„2021 wird alles besser“, ist Landrat Harald Henning (CDU) überzeugt. Auch wenn die Infektionszahlen zu Jahresbeginn noch hoch sind, so geht er doch davon aus, dass die Corona-Pandemie in diesem Jahr überstanden wird, sagte er im Gespräch mit der Thüringer Allgemeine.

„Die Leute sollen nicht zusammenstehen, aber zusammenhalten, die Regeln befolgen und den Mut nicht verlieren“, wünscht sich Henning. Bei allen Schwierigkeiten und Einschränkungen solle man doch positiv in die Zukunft blicken.

Der Blick zurück auf die Entwicklung des Landkreises im gerade zu Ende gegangenen Jahr verbindet der Landrat mit gemischten Gefühlen. „Es war ein Schaltjahr“, betont er vielsagend. Vieles sei anders gelaufen als alle sich vorgestellt hatten. Er sei aber froh und dankbar, dass man alles in allem bisher recht gut überstanden habe. Auch wenn das für manchen einzelnen leider nicht zutreffe, was sehr bedauerlich sei.

Jahr hatte schon mit Problemen bei Projekten begonnen

Aus Hennings Sicht habe 2020 für den Landkreis Sömmerda schon holprig begonnen. Nachdem der Kreishaushalt im Dezember des Vorjahres nicht beschlossen worden war, konnten zu Jahresbeginn zwar wegen zusätzlich zur Verfügung stehender Mittel noch einige Projekte in den Plan aufgenommen werden, doch die Zeit habe gefehlt und viele Projekte seien später angelaufen als geplant. Auch, weil Fördermittelbescheide später eingingen als erhofft, räumt Harald Henning ein.

Verzögerungen habe es natürlich auch wegen der Corona-Pandemie gegeben, weil einige Ämter nicht im normalen Modus arbeiten konnten und das Gesundheitsamt zur Kontaktverfolgung verstärkt werden musste.

Dennoch sei es bei vielen Bauprojekten vorangegangen. Henning nennt als Beispiele den Weg in die Steinzeit, den zweiten Bauabschnitt zwischen Riethnordhausen und Walschleben, den fertiggestellten Erweiterungsbau an der Regelschule Buttstädt, wo auch die Sanierung des Haupthauses schon begann, sowie den Baubeginn für das Mehrzweckgebäude an der Grundschule Kölleda.

Feststellen musste man im vergangenen Jahr auch, dass die Preise teilweise jenseits von Gut und Böse gelegen haben, so der Landrat. Wie bei anderen Projekten hätten an der Grundschule Kölleda Ausschreibungen in verschiedenen Bereichen aufgehoben und wiederholt werden müssen. Man habe aber vieles wieder aufgeholt und liege nun wieder im Plan. Für 2021 seien auch noch die Außenanlagen und der Abriss des alten Hortgebäudes vorgesehen.

Kommunales Rechenzentrum kommt - Fördermittel für Feuerwehr aber noch unklar

Im Haushaltsplan des Landkreises für dieses Jahr verankert sind auch die Vorbereitungen für ein kommunales Rechenzentrum als IT-Dienstleistung für die Gemeinden. Die Gespräche dazu laufen mit großer Resonanz, so Henning. Die Kommunen könnten die Herausforderungen einer digitalen Infrastruktur allein auch nicht bewältigen. Ein Förderantrag für dieses Vorhaben liege beim Landesverwaltungsamt, man warte auf den Bescheid.

Noch nicht bekannt ist die Höhe der Fördermittel, die der Landkreis für das Feuerwehrtechnische Zentrum erhalten kann. Die Vorbereitungen für den Umbau des Objektes, in dem nun zunächst die zentrale Abstrichstelle und das Corona-Impfzentrum eingerichtet wurden, laufen laut Landrat. Das Landesverwaltungsamt und das Innenministerium hätten das Gebäude auch schon besichtigt. Wie viel Zuschuss fließen wird, sei noch nicht festgelegt, so Henning. Die Höhe der Summe sei aber entscheidend für die Kalkulation. Und beginnen könne man mit dem Aufbau des Feuerwehrtechnischen Zentrums auch erst nach Erhalt des Bescheids.

Hoffnung auf Kreiskulturwochen ist hoch

In kultureller Hinsicht hofft Harald Henning für 2021 unter anderem, dass das im vergangenen Jahr ausgefallene Kreisblasmusikfest in Ottenhausen nachgeholt werden und die Kreiskulturwochen stattfinden können. Auch ein Landkreis-Wandertag und eine Radtour seien in Vorbereitung.

Weitergearbeitet werde auch an der Umstrukturierung der Kreisverwaltung, kündigt der Landrat an. Unter anderem soll die Untere Naturschutzbehörde, die jetzt dem Ordnungsamt zugehört, zum Umweltamt wechseln.