Stimmbezirke für Bundestagswahl im Kreis Sömmerda auf dem Prüfstand

Entscheidung per Kreuz. Im Kreis Sömmerda könnte die Vorbereitung für Bundestagswahl und Landtagswahl in eine Hand gelegt werden. Zumindest gibt es einen Vorschlag hierfür.

Sömmerda Wahlen 2021: Zwei Bewerber forderten schon Unterlagen für Stützunterschriften an.

Sömmerda. Marko Braun aus dem Landratsamt Sömmerda ist von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) zum Kreiswahlleiter für den Wahlkreis 191 für die Bundestagswahl am 26. September 2021 ernannt worden. Sein Stellvertreter ist wie bereits bei der letzten Bundestagswahl Andreas Noth.

Zum Wahlkreis 191 gehören neben dem Landkreis Sömmerda auch die kreisfreie Stadt Jena sowie fast alle Gemeinden aus dem Landkreis Weimarer Land.

Derzeit laufen bereits die ersten Vorbereitungen, sagte Markus Braun auf Nachfrage. So stünden die Stimmbezirke auf dem Prüfstand, da sich nach etlichen Gemeindefusionen sowohl im Landkreis Sömmerda als auch im Weimarer Land einige Veränderungen ergeben könnten. Auch die Stadt Jena strebe einige Neuregelungen an.

Vorbereitet werde momentan zudem der Aufruf zur Einreichung von Wahlvorschlägen, der im Februar veröffentlicht werden wird. Ein Parteienbewerber und ein Einzelbewerber hätten zudem schon die Unterlagen abgefordert, um Unterstützungsunterschriften sammeln zu können. Benötigt werden mindestens 200 Unterschriften, die bis spätestens am 69. Tag vor der Wahl, 18 Uhr, zusammen mit dem Wahlvorschlag eingereicht werden müssen. Bis in den Juli hinein haben die Bewerber also Zeit dafür.

Marko Braun bringt reichlich Erfahrung mit als Kreiswahlleiter. Für ihn wäre es die dritte Bundestagswahl, die er im hiesigen Wahlkreis leitet. Da die Landtagswahl aber nun auf den gleichen Termin wie die Bundestagswahl verschoben wurde, habe er angeregt, beide Wahlen in dieselben Hände zu legen, und zwar die des Kreiswahlleiters für die Landtagswahl.

Für die Landtagswahl hat der Innenminister Thomas Koch aus dem Sömmerdaer Landratsamt für die Wahlkreise 16 Sömmerda I/Gotha II und 17 Sömmerda II als Kreiswahlleiter benannt sowie als Stellvertreterin Annette Erfurth.

Da Marko Braun innerhalb des Landratsamts inzwischen in das Sachgebiet Naturschutz gewechselt ist, hielte er es für eine gute Lösung, wenn Thomas Koch sowohl für die Bundestags- als auch für die Landtagswahl als Kreiswahlleiter fungieren würde, sagte er. Er stünde seinem Kollegen natürlich für Fragen zur Verfügung und Annette Erfurth gehöre ja als Schriftführerin auch schon lange zum Wahlteam. Die finale Entscheidung in dieser Frage sei noch nicht gefallen.