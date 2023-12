Streit eskaliert und Auto macht sich selbstständig

Sömmerda Einen Fall von häuslicher Gewalt erlebte die Polizei am Mittwochnachmittag in Sömmerda. Außerdem wurde ein Werkstattmitarbeiter von einem Auto schwer verletzt, das plötzlich losrollte.

Streit artet in häuslicher Gewalt aus

Der Streit eines Paares aus Sömmerda eskalierte am Mittwochnachmittag. Eine 45-Jährige und ein 41-Jähriger befanden sich in der gemeinsamen Wohnung, als der Streit ausartete und die Frau ihren Partner auf dem Balkon aussperrte, da sie Angst vor ihm bekam. Dieser zerschlug daraufhin die Fensterscheibe. Er verletzte sich dabei an der Hand und verursachte einen Schaden von 500 Euro, so die Mitteilung der Polizei. Danach schlug er mehrmals auf die Frau ein. Ein Nachbar hörte die Auseinandersetzung und verständigte die Polizei. Sie verwies den 41-Jährigen aus der Wohnung und er erhielt mehrere Strafanzeigen.

35.000 Euro Schaden und schwer verletzter Werkstattmitarbeiter

Ein Auto verursachte Mittwochmorgen einen hohen Schaden, als es sich plötzlich selbstständig machte. In einer Werkstatt in Sömmerda arbeitete ein 55-jähriger Mitarbeiter gerade an dem Mitsubishi, als dieser plötzlich losrollte, den Mitarbeiter mit sich schleifte und durch ein geschlossenes Rolltor brach. Anschließend fuhr das Auto über die Straße, beschädigte einen Zaum und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen, teilte die Polizei mit. Der 55-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto hinterließ durch die Solofahrt einen Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro.

Knaller verletzt Jugendliche

Ein lauter Knall hallte Mittwochmorgen über den Böblinger Platz in Sömmerda. Zwei Jugendliche, einer 15 und einer 17 Jahre alt, hatten einen Böller gezündet und diesen in Richtung des Platzes geworfen, laut einer Meldung der Polizei. Der Böller traf eine 17-Jährige am Bein und verletzte sie leicht. Die beiden Teenager gingen zur Schule, wo der Schulleiter weitere Böller bei ihnen fand und erkannte, dass sie für den morgendlichen Vorfall verantwortlich waren. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.