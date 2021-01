Verfolgungsjagd der Polizei in Beichlingen

Beamte der Polizei Sömmerda wollten am Samstagmorgen in Beichlingen einen Suzuki-Fahrer kontrollieren, der dann floh und das Polizeiauto offenbar bei Seite schob.

Eine Verfolgungsjagd hat sich die Polizei am Samstag in Beichlingen mit einem fliehenden Autofahrer geliefert. Beamte der Polizei-Inspektion Sömmerda wollten demnach in den Morgenstunden des Samstags einen Suzuki-Fahrer kontrollieren. Der Kontrolle wollte sich der Fahrer durch Flucht entziehen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Ihm gelang es offenbar, sich am Polizeiauto vorbeizudrängen, touchierte es aber. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, wobei die Fahrt nur von kurzer Dauer war. Der Suzuki kollidierte bei seiner Flucht mit einem Schild und einem größeren Stein. Nun konnte der 32 Jahre alte Fahrer kontrolliert werden. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und fuhr unter Drogeneinfluss. Außerdem war er im Besitz von zwei Schrotpatronen, welche er unrechtmäßig besaß. Am Polizeiauto entstand ein Schaden rund 5000 Euro.

Nun muss sich der Suzuki-Fahrer dafür verantworten, dass er gegen das Strafgesetzbuch, das Straßenverkehrsgesetz und das Waffengesetz verstoßen hat, erklärte die Polizei.