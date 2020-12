Weißensee: Fasziniert von der Königin der Instrumente

Hanna Stockhaus hätte gern zum Gottesdienst am Heiligabend in der Stadtkirche in Weißensee Orgel gespielt. Wochenlang hat sie dafür geübt.

"Die Mühe lohnt sich immer", sagt Hanna Stockhaus. Etwas traurig ist sie dennoch, dass ihr wochenlanges Üben an der Orgel der Weißenseer St.-Peter-und-Paul-Kirche in diesem Jahr keinen krönenden, öffentlichen Abschluss finden wird. Für den Gottesdienst am Heiligabend in der Kulturkirche hatte sie Weihnachtslieder einstudiert. Coronabedingt wird es jedoch keinen zentralen Gottesdienst im Pfarrbereich Kindelbrück-Weißensee geben. "Orgelspielen braucht seine Zeit. Sitzt ein Lied, dann verlernt man es nicht mehr. Das ist wie beim Schwimmen", sagt sie und ist voller Zuversicht, im nächsten Jahr auf das Gelernte zurückgreifen zu können.

Einer Freundin ist es zu verdanken, dass Hanna Stockhaus auf das Orgelspiel aufmerksam wurde. Vor zwei Jahren, damals war die Weißenseerin noch auf dem Internat in Schulpforte, hatte sie ihr von freien Plätzen im Orgelkurs erzählt. "Neben Klavier wollte ich schon immer ein zweites Instrument erlernen. Das Spielen der Orgel hat mir gleich von Anfang an großen Spaß bereitet", erzählt die Schülerin. Herausfordernd sei für sie, dass die Orgel, die nicht ohne Grund Königin der Instrumente genannt werde, mit Händen und Füßen gespielt werden müsse. Die Vielfalt der Klangfarben fasziniere sie besonders. "Es gibt Töne, die man nur spüren kann", sagt sie und weiß schon jetzt, dass sie später einmal Kantorin werden will. Gern möchte sie mit Kindern zu tun haben, mit ihnen singen und mit Gospels frischen Wind in die Kirche tragen. "Vielleicht gelingt es, damit mehr junge Leute für die Kirche zu begeistern. Viele denken, Kirche ist altbacken und verstaubt, doch das stimmt nicht", ist die Weißenseerin überzeugt.

Wandelgang an Heiligabend wird musikalisch untermalt

Immer wenn es ihre Freizeit zulasse, versuche sie zu üben. Während sie zu Hause über ein E-Piano verfügt, kann sie bei bei ihrer Orgellehrerin, Kantorin Johanna Taube, Register ziehen. Sie besitzt eine kleine Orgel. Im Sommer konnte Hanna Stockhaus an der Orgel der Stadtkirche üben. Jetzt im Winter könne sie in der Weißenseer St.-Nikolai-Kirche die Töne anschlagen. Dort wird sie auch am Heiligabend Platz nehmen. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr, wenn die Kirche den Weißenseern für einen Wandelgang sowie für Besinnung und zum Innehalten offen steht, wird Hanna Stockhaus für eine musikalische Untermalung sorgen.

Dies wird nicht ihr einziger Auftritt in der Weihnachtszeit sein. Die Weißenseerin verfügt nämlich nicht nur über flinke Hände und Füße, einen Namen gemacht hat sie sich auch mit ihrer Stimme. Das Singen gehört für sie seit ihrer Kindheit dazu. Mit elf Jahren nahm sie das erste Mal am Wettbewerb "Alles außer Klassik" teil und heimste dabei Preise ein. Auch in diesem Jahr war sie bei der beliebten Veranstaltung im Sömmerdaer Volkshaus erfolgreich. Im Weihnachts-Gottesdienst, am 25. Dezember um 10 Uhr, ebenfalls in der St.-Nikolai-Kirche in Weißensee, wird sie singen.

Neben Orgel und Gesang wird Hanna Stockhaus auch im Krippenspiel zu erleben sein. Da es keinen Gottesdienst am Heiligabend in Weißensee gibt, haben sich Gemeindepädagogin Ramona Schilling und einige Gemeindeglieder etwas einfallen lassen. Sie haben sich eine Geschichte ausgedacht, sie in Szene gesetzt und gefilmt. "Berichtet wird von einer Familie, die zu Hause ausmisten will. Dabei fallen ihr auch die Krippefiguren in die Hände", weckt die Weißenseerin die Neugier auf den Ausgang der Geschichte.

Wie sie ankündigt, wird der Film auf der Internetseite der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland hochgeladen und kann dort bis zum 6. Januar angeschaut werden. Froh ist Hanna Stockhaus durch diese Möglichkeit, dennoch beim Krippenspiel mitwirken zu können. Den Film will sie am Heiligabend nach ihrem Besuch in der St.-Nikolai-Kirche zusammen mit ihrer Familie anschauen.