65-Jähriger aus Sondershausen seit Tagen vermisst – Wer hat diesen Mann gesehen?

Sondershausen. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem Mann aus Sondershausen. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage.

Seit Samstagabend wird der 65 Jahre alte Peter Boretzki aus Sondershausen vermisst. Das teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit. Herr Boretzki ist zwischen 1,65 m und 1,80 m groß, schlank und hat dunkelblondes Haar. Aufgrund von Erkrankungen ist er zudem schlecht zu Fuß unterwegs.

Laut Polizei wurde er zuletzt am Mittwoch in Sondershausen gesehen. Trotz intensiver Suche unter mehrfachem Einsatz eines Spürhundes, konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befinde.

Seit Mittwoch wird der 65 Jahre alte Peter Boretzki aus Sondershausen vermisst. Foto: Polizei

Wer hat Peter Boretzki gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

