An der Helmebrücke bei Heygendorf laufen die Pumpen der Freiwilligen Feuerwehren Artern und Heygendorf am Donnerstag auf Hochtouren: 10.000 Liter pro Minute gelangen auf diesem Weg wieder zurück in die Helme. Am Mittag verstärkte die Arterner Baufirma Utsch die Pumptechnik der Feuerwehren durch ein leistungsstarkes Exemplar, das allein 100 Kubikmeter pro Stunde schafft.