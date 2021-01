Ein Fünftel der Kindergartenkinder in Notbetreuung

Kyffhäuserkreis. 635 Kinder im Kindergartenalter wurden am ersten Tag nach der Schließzeit über Neujahr in den Kindertagesstätten des Kyffhäuserkreises in Notbetreuung aufgenommen. Das seien rund 20 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe, gibt Heinz-Ulrich Thiele, der Sprecher der Kreisverwaltung, die Ergebnisse einer Erhebung in den Einrichtungen wieder. Angeboten wird die Notbetreuung in 51 von 53 Kindergärten im Landkreis. Auch in den Schulen wurde erfasst, wie viele Erst- bis Sechstklässler trotz Schließung dort betreut wurden. Am ersten Tag nach dem Ferienende am Dienstag waren es 231 Schüler. Das entspreche etwa 10 Prozent der Kinder in diesem Altersbereich, so Thiele. Er geht davon aus, dass die Nachfrage nach Notbetreuung weiter wächst, wenn noch mehr Eltern nach Urlaub über den Jahreswechsel kommende Woche wieder arbeiten müssen. Es sei denn, das Angebot werde wieder auf Eltern bestimmter Berufsgruppen eingeschränkt, wie schon einmal im Frühjahr.