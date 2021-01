Kurs auf Musiksommer Wiehe 2021

Wiehe. Corona hin oder her – auch 2021 soll es in Wiehe wieder einen Musiksommer geben. „Einen Großteil der Künstler habe ich bereits abtelefoniert und Zusagen erhalten“, sagt Manfred Reinhardt, der das jährliche Musik-Event für die evangelische Kirche organisiert. Für die Kyffhäuser Lehrerstimmen, seit Jahren fester Bestandteil des Wieheschen Musiksommers, habe Chorleiterin Corina Schütze-Herrmann auch einen kurzfristig möglichen Auftritt signalisiert.

Auch ein Orgelwandelkonzert mit Lukas Klöppel ist wieder geplant. „Diesmal soll es in drei Kirchen gehen“, kündigt Manfred Reinhardt an. Und im Herbst soll wieder ein großer Gospelchor gastieren, der in Kloster Donndorf übernachten wird. Lediglich Volksmusikantin Astrid Harzbecker habe wegen des langen Vorlaufs für Verträge auf 2022 vertröstet.

Der Musiksommer in Wiehe wird jedes Jahr im Mai offiziell eröffnet und endet mit dem Orgelkonzert am Reformationstag (31. Oktober). kf