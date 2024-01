Protesttag wird auch im Kyffhäuserkreis zu spüren sein

Kyffhäuserkreis Am Montag Streik der Landwirte. Geschlossene Läden und Arztpraxen sowie Verspätungen und Ausfälle im Linienverkehr erwartet

Der bundesweite Protesttag der Landwirte am 8. Januar gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung weitet sich aus. Im Kyffhäuserkreis werden Bauern am frühen Montagmorgen zur großen Protestaktion nach Erfurt aufbrechen. Zudem kündigten immer mehr Unternehmen anderer Branchen an, sich mit den Landwirten zu solidarisieren. Und wer einen Besuch bei seinem Hausarzt plant, sollte am Montag ebenfalls besser vorher in der Praxis anrufen.

„Aus dem Kyffhäuserkreis nimmt ein Großteil der Landwirtschaftsbetriebe an der Protestaktion teil“, spricht der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes, Wolfgang Peter, am Freitag allein von siebzig Traktoren und Landmaschinen, mit denen sich Landwirte am Montag auf den Weg in die Landeshauptstadt machen. Wobei die Zahl schon ein paar Tage alt sei und inzwischen höher liegen dürfte. Er sei froh, dass an der Protestaktion festgehalten werde, auch wenn die Bundesregierung inzwischen zurückgerudert sei. „Denn der Frust hat sich über viele Monate angestaut. Der geplante Wegfall der Steuervergünstigungen für Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte“, so Peter.

Auch nicht organisierte Tierzüchter, Lohnunternehmen, Gärtnereibetriebe, Gewerbetreibende und Handwerker im Kyffhäuserkreis solidarisieren sich mit den Landwirten und kündigten ihre Beteiligung am Protest an. Zugleich wollen bundesweit Spediteure gegen die Mauterhöhung sowie deren Ausdehnung auf leichte Lkw streiken.

Tierarzt Georg Müller aus Oldisleben wird seine Kleintierpraxis in Bad Frankenhausen am Montag nur für Notfälle öffnen. „Ich denke, man sollte nicht den Ast absägen, auf dem man sitzt. Viele Industriebetriebe mussten schon schließen. Dazu treibt uns abwandernde Produktion in Abhängigkeit. Da sollte wenigstens unser Essen noch aus dem eigenen Land kommen. Insofern kann man die Regierungspläne nicht gut heißen, denn sie sind der Todesstoß für die Landwirtschaft“, stellt sich der Landtierarzt hinter die Bauern. Schließlich streikten diese nicht für mehr Lohn und weniger Arbeitszeit, sondern wollten einfach nur ihre Arbeit machen.

Widerstand regt sich auch unter der Ärzteschaft. Die Schließung ihrer Praxen zwischen den zurückliegenden Feiertagen sei erst der Anfang gewesen, kündigten die Hausärzte bereits an. „Vereinzelt treten auch im Kyffhäuserkreis am Montag Praxen in den Streik“, ist am Freitag von der Vorsitzenden der Regionalstelle Artern der Kassenärztlichen Vereinigung, Anne Peschka, zu erfahren. Grund ist das System der Budgetierung, wonach Hausärzte von den Kassen nur für eine bestimmte Zahl an Fällen bezahlt werden. Alle Behandlungen darüber bleiben unvergütet, trotz laufender Kosten für den Praxisbetrieb. „Die Erhöhung der Bezüge ihrer Angestellten tragen die Hausärzte selbst und haben keine Möglichkeit, an dem System etwas zu drehen“, so . Peschka.

Mit Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr am Montag rechnet das Landratsamt in Sondershausen. Aufgrund der bundesweiten Streiks könne es „im gesamten Linienverkehr der Verkehrsgesellschaft Südharz (VGS) und der Regionalbus GmbH zu Verspätungen und Fahrtausfällen kommen“, heißt es in einem Schreiben der Kreisverwaltung an die Schulen des Kreises.