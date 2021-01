Vier Buga-Außenstandorte stellen sich vor

Vertreter der Buga-Außenstandorte präsentieren die druckfrische Broschüre, von links: Julia Kliebe von der Buga-Arbeitsgruppe in Ebeleben, Bendelebens Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer, Marco Wohlenberg vom Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser und Daniela Althaus vom Förderverein des Parks Hohenrode in Nordhausen.

Lavendelmarkt, Dinner in Weiß, Chortreffen im Grünen – die Nordthüringer Außenstandorte wollen die Bundesgartenschau in Erfurt mit vielfältigen Aktionen bereichern. Vor allem aber haben das Barockdorf Bendeleben, der Schlosspark Ebeleben und der Nordhäuser Park Hohenrode außergewöhnliche Parklandschaften zu bieten. Mit der Broschüre „Unsere Parks und Gärten“ setzt der Tourismusverband Südharz-Kyffhäuser die Außenstandorte in Szene. Ebenfalls im Heft vertreten ist das Europa-Rosarium Sangerhausen, der einzige Buga-Außenstandort außerhalb Thüringens.

Am Donnerstag hat der Tourismusverband die Publikation mit einigen Akteuren in der Orangerie Bendeleben vorgestellt. „Es geht darum, unsere Region in der Fülle der thüringenweiten Buga-Angebote sichtbar zu machen“, betont Verbandsvertreter Marco Wohlenberg zur Pressekonferenz. Die reich illustrierte Broschüre legt auf gut 30 Seiten dar, warum sich während der Bundesgartenschau vom 23. April bis 10. Oktober die Reise gen Südharz und Kyffhäuser unbedingt lohnt.

Jeder der vier hiesigen Außenstandorte kann mit Besonderheiten punkten. Der Schlossgarten in Ebeleben ist eine der wenigen in Thüringen noch erhaltenen Anlagen im barocken Stil. Die historische Wegeführung, Brunnen, Plastiken, Kaskaden und die ehemalige Orangerie machen ihn zum Kleinod höfischer Gartenkultur. In Bendeleben lebt der Barock – nicht nur in der Orangerie, sondern auch im historischen Gutshof und vielen Wohnhäusern in diesem Baustil. Darum ist das ganze Dorf Buga-Außenstandort. Ein bedeutendes Werk der Gartenkunst ist der Schlosspark mit sieben Teichen. 1765 angelegt, gilt er als einer der ersten deutschen Landschaftsgärten im englischen Stil.

In seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist auch der Park Hohenrode in Nordhausen. Eine Anlage des Gartenkünstlers Siesmayer aus dem 19. Jahrhundert. Bemerkenswert ist die Vielfalt an Pflanzen, Bäumen und Gehölzen. Neben der markanten Villa gibt es dort einen Pavillon, der zur Buga neu eröffnet wird. Das Europa-Rosarium in Sangerhausen wartet mit großer Blütenpracht auf. Dort blühen und duften rund 8700 Rosenarten und -sorten.

Das Grün bietet die Kulisse für ein buntes Begleitprogramm - vom Parkfest in Nordhausen über den Rosenmarkt in Bendeleben bis zum Kreischortreffen in Ebeleben. Die Broschüre gibt den Überblick. Angesichts von Covid-19 kann sich jedoch noch vieles ändern. Die Akteure bereiten mehrere Varianten vor. „Es ist ein Vorteil, dass sich die Gäste im Außenbereich bewegen“, sagt Marco Wohlenberg. Er denkt, dass Veranstaltungen möglich sind, wenn auch anders als ursprünglich gedacht.

Für passionierte Radfahrer hat man sich eine Buga-Radtour einfallen lassen. Der Tipp: Die 130 Kilometer Strecke in drei Etappen zurückzulegen. Alle Toureninfos gibt es über den QR-Code im Heft und im Internetportal "Outdooractive".

Da die Broschüre angesichts des Lockdowns derzeit nirgendwo abgeholt werden kann, bietet der Tourismusverband einen Versand-Service an. Wer das Prospekt auf der Internetseite www.region-suedharz-kyffhaeuser.de bestellt, bekommt es per Post. Alternativ kann die Broschüre heruntergeladen werden.