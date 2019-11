Generell sind die Nebenstraßen im Stadtrodaer Wohngebiet „Schöne Aussicht“ recht schmal, und nur auf den Hauptzufahrtsstraße kommt man trotz parkender Fahrzeuge halbwegs am stehenden Verkehr vorbei. Und geparkt wird in der Regel dort, wo irgendwie noch Platz ist.

Das gilt ebenso für die Ernst-Löbe-Straße 35 bis 49. Im Juli hatte unsere Zeitung das Thema aufgegriffen und darüber berichtet. Denn auch hier reihten sich regelmäßig Pkw sowie hin und wieder Kleintransporter hintereinander ein. Doch die äußerst schmale Zufahrtsstraße zu einer Reihenhauszeile misst gerade mal 3,96 Meter in der Breite. Werden Fahrzeuge in der Straße abgestellt, haben Eigentümer von Reihenhäusern so gut wie keine Chance, den eigenen Pkw auf dem eigenem Grundstück abzustellen. Das führt zu Unmut bei Betroffenen. Aber nicht nur, weil Anwohner der Reihenhäuser nicht auf ihr Grundstück gelangen, sondern weil im Ernstfall für Rettungskräfte die Zufahrt gar nicht beziehungsweise nur eingeschränkt möglich sei, weist Anwohnerin Nicole Bergmann auf ein ernsthaftes Problem hin.

Verkehrsbehörde trifft klare Aussage

Schon im Sommer hatte sie sich daher an die Stadt Stadtroda sowie die untere Verkehrsbehörde im Landratsamt gewandt, um eine Lösung zu erreichen. Letztere hatten sich zum Parken in der schmalen Sackgassenstraße klar positioniert. Aufgrund der geringen Breite der Straße sei das Parken laut Straßenverkehrsordnung, Paragraf 12, ausgeschlossen. Hier ergebe sich ein generelles Parkverbot auch ohne eigens aufgestellte Verkehrszeichen, so die Behörde. Weiter führte das Amt aus, dass trotz der problematischen Gesamtsituation und insgesamt mangelnder Parkplätze ganz besonders in diesem Bereich, die Stadt laut Rechtslage dafür Sorge tragen müsse, dass die Straße im Brand- und Katastrophenfall von Einsatzkräften ungehindert befahren werden könne.

Darauf reagierte auch das Ordnungsamt der Stadt und kündigte Kontrollen an. Verstopfte Rettungswege werde man nicht tolerieren, um Gefahren für Anwohner abzuwenden, lautete eine der Ankündigungen durch das Ordnungsamt. Um die Parksituation entspannen zu können, würden offenbar nur bauliche Veränderungen eine Lösung bringen, stellte das Ordnungsamt dazu fest.

Unsere Zeitung fragte zum Sachverhalt beim Bürgermeister der Stadt Stadtroda, Klaus Hempel (FWG), schriftlich nach. In einer kurzen Antwort wurde mitgeteilt, dass zum Thema derzeit leider noch keine Aussage getroffen werden könne. Man befinde sich noch in der Abstimmungs- und Planungsphase, teilt das Bürgermeisteramt lediglich mit.

Zuvor hatte sich bereits Nicole Bergmann an die Stadt mit Bitte um Auskunft gewandt. „Nach der Veröffentlichung des ersten Artikels im Sommer hatte sich kurzzeitig eine Verbesserung ergeben, doch schon wenige Wochen später zog wieder der Urzustand ein, deshalb habe ich nachgefragt.“ Vom Ordnungsamt wurde sie kurioserweise an das Bauamt verwiesen. Insgesamt habe sich aber keine Lösung ergeben. Unter anderem sei mal in Erwägung gezogen worden, den bestehenden und mittlerweile arg in Mitleidenschaft gezogenen Gehweg zu beseitigen, um mehr Platz auf der Straße zu erhalten. Aber auch dafür gebe es keine gesicherten Aussagen, so die Anwohnerin. „Muss denn wirklich erst der Ernstfall eintreten, das muss doch nicht sein. Im Notfall wären nicht nur die Bewohner der Reihenhäuser, sondern auch die Mieter im gegenüberliegenden Wohnblock betroffen“, stellt sie fest.

Um das Problem zumindest perspektivisch lösen zu können, will sie sich beim Ordnungs-, Brand- /Zivil- und Katastrophenschutz sowie der Kommunalaufsicht des Landkreises in Verbindung setzen, kündigt sie an.